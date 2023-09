Exclusivo! Salvador ganhará casa de eventos na Barra com 4 andares e vista para o mar

Salvador ganha casa de eventos com 4 andares, isolamento acústico e vista para Farol da Barra. Crédito: divulgação

Localizado onde funciona um dos camarotes mais disputados do Carnaval, o PIER 345 terá uma nova cara. O estabelecimento se transformou no mais novo espaço de entretenimento da cidade e começa a funcionar no dia 22 de setembro. O local chega para suprir a demanda de shows e eventos em Salvador e tem inspiração nas principais casas de espetáculo do país. De acordo com a organização, a missão é oferecer uma experiência inédita, com conforto, acessibilidade, segurança e diversidade.

O Pier 345 fica bem em frente ao mar do Farol da Barra e no coração do circuito Barra-Ondina, contando com uma divisão para dois ambientes: o Pier Hall e o Pier Rooftop. O primeiro tem como objetivo servir como espaço para shows, apresentações de dança, eventos corporativos e fechados para até 500 pessoas. Já o segundo comporta até 300 pessoas e dispõe de vista para um dos cartões postais mais famosos de Salvador.

Totalmente climatizado, com tratamento e isolamento acústico, a infraestrutura dos ambientes foi pensada para garantir bem-estar e aconchego ao público. “O nosso objetivo é ampliar as possibilidades de eventos em Salvador e garantir diversão e celebrações especiais”, destaca o empresário Rodolphinho Tourinho, da Novo Palco Eventos, produtora do espaço.

Luciana Rique. Crédito: divulgação

Personagem da semana

Com curadoria de Eder Chiodetto, a artista Luciana Rique abriu a exposição Entreato – sua primeira individual que teve vernissage nesta sexta-feira em seu próprio ateliê no Leblon, no Rio de Janeiro. Filha do saudoso empresário Newton Rique, que fundou o Shopping da Bahia (antigo Shopping Iguatemi), Luciana vive e atua entre o Rio e Londres. “Meu trabalho é sobre o não ouvido, o não visto, o interdito, o camuflado. Surge a partir do momento em que resolvi refletir acerca de uma situação de alheamento que vivi entre a infância e a adolescência. Era como estar permanentemente fora de foco. Percebi na fotografia um espaço lacunar por meio da qual criei relações em que ressoam minhas percepções e criam um lugar de cura e de conciliação comigo mesma”, nos disse Rique. A mostra conta com 30 obras.

Morena GWM assina evento do Alô Alô Bahia. Crédito: divulgação

Assinatura de peso

O “Jantar do Ano” que o Alô Alô Bahia promove, no próximo dia 28, no Cerimonial da Conceição da Praia, ao lado da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, levará assinatura especial da Morena GWM, representante da maior montadora de veículos chinesa de capital 100 % privado na Bahia. Além da primeira concessionária, que será inaugurada na capital baiana até o fim do ano, a empresa do grupo MC, responsável pela comercialização e distribuição dos veículos GWM (Great Wall Motor) no estado, prevê novas lojas em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Barreiras.

“Estamos reposicionando o grupo com mais uma grande marca, uma gigante focada no segmento de híbridos, híbridos plug-in e elétricos, que chama a atenção em todo o mundo em função da qualidade e da tecnologia de ponta dos seus veículos”, afirma Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira, presidente do Grupo MC, que planeja diversas ações no evento, inclusive a apresentação de novos modelos exclusivos em primeira mão.

Gabriela Chalhoub. Crédito: divulgação

Olho nela!

Com apenas 9 anos, a baiana Gabriela Chalhoub já é atriz, influenciadora e modelo com diversas conquistas em sua trajetória. A mais recente é o contrato que assinou com a emissora portuguesa Plural / TVI para atuar na novela “Cacau” que já está sendo gravada em Itacaré, no sul da Bahia. A pequena fará o papel da protagonista criança na primeira fase da trama escrita por Maria João Costa, com direção artística de Edgar Miranda. A estreia está prevista para janeiro 2024, com exibição em diversos países da Europa, além de Portugal.” Estamos muito emocionados e felizes com mais esta conquista de Gabi. Ela é uma criança muito dedicada e disciplinada”, elogia Guilherme Chalhoub, pai da artista.

Pé no jato

A Air Europa acaba de anunciar que seus voos entre Salvador e Madrid voltarão a ter classe executiva a partir de fevereiro de 2024. Além disso, a companhia aérea informou que a capital baiana vai ganhar um terceiro voo para a capital espanhola em dezembro deste ano. A iniciativa visa a atender ao aumento na demanda de férias e faz parte do projeto de ampliação da oferta de voos na América.

Marina Lima. Crédito: Candé Salles/divulgação

Canta, Marina! Canta pra mim

A cantora Marina Lima vem a Salvador com o show “Nas ondas da Marina”. O espetáculo será realizado no dia 06 de outubro, às 21h30, no Cerimonial Rainha Leonor, localizado no bairro de Nazaré. O evento faz parte do projeto “Noites Culturais”. Parte da arrecadação será destinada aos projetos sociais da Santa Casa da Bahia.

Nova residência