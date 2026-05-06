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Ivete Sangalo grava comercial em trio elétrico no Farol da Barra

A movimentação chamou atenção de moradores e turistas, que registraram o momento

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de maio de 2026 às 05:00

Ivete gravando comercial em cima do trio, no Farol Crédito: Elias Dantas

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu quem passava pelo Farol da Barra, em Salvador, na tarde de ontem, ao subir em um trio elétrico para a gravação de um comercial do Bradesco. Segundo informações do Alô Alô Bahia, a artista chegou por volta das 14h25, acompanhada de Dito Espinheira. Ivete usava figurino nas cores verde e amarelo, em referência ao Brasil.

Por conta da produção, o trânsito no Largo do Farol da Barra foi interditado entre 13h e 20h. De acordo com a Transalvador, os veículos foram desviados para vias próximas, como as ruas Afonso Celso e Dias d’Ávila, e a orientação foi para que motoristas buscassem rotas alternativas. A movimentação chamou atenção de moradores e turistas, que registraram o momento nas redes sociais, em clima que lembrou o Carnaval fora de época. A escolha de Ivete reforça a estratégia de marcas que apostam na cantora como um ativo cultural, capaz de associar sua imagem à rua, à música e à brasilidade, com forte alcance digital.

Arena da Copa

Salvador recebe, entre 11 de junho e 19 de julho, a Ginga Salvador, arena temática no estacionamento do Shopping da Bahia. O espaço vai reunir transmissão de jogos, shows e gastronomia, com atrações como Durval Lelys, Matuê, Banda Eva e Xanddy Harmonia. Nos dias sem jogos do Brasil, a entrada será gratuita; nas partidas da seleção, haverá ingressos.

Ladeira reabre 2027

Fechada há anos, a Ladeira da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador, tem previsão de reabertura em 2027. Enquanto isso, o espaço recebe visitas guiadas gratuitas pelo Circuito Lina, projeto que apresenta a história do local durante o processo de requalificação. O percurso tem cerca de duas horas de duração. Começa na Praça Thomé de Souza, em frente à Câmara Municipal, segue pela Rua Chile e desce pela Ladeira da Misericórdia até o Coaty, complexo projetado na década de 1980 por Lina Bo Bardi e João Filgueiras Lima, o Lelé. Durante o trajeto, os participantes acompanham contextualizações conduzidas pelo arquiteto e pesquisador Dilton de Almeida, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A terceira edição da visita guiada já está confirmada para este mês de maio, com data ainda a ser divulgada no Instagram do Pivô Salvador. As atividades são gratuitas e contam com vagas limitadas, mediante inscrição prévia online.

Neojiba Crédito: divulgação

Neojiba na China

A Neojiba encerrou, nesta terça-feira (5), sua maior turnê internacional com concerto em Shenzhen, na China. Com cerca de 100 músicos, a orquestra passou por cidades como Pequim, Xi’an e Tianjin, apresentando clássicos brasileiros. Sob regência de Ricardo Castro, o repertório reuniu obras de Villa-Lobos, Gershwin e Arturo Márquez, além de composição de Jamberê Cerqueira.

Nizan em Lisboa

O publicitário baiano Nizan Guanaes, que faz aniversário no dia 9 de maio, antecipou as comemorações com viagem a Lisboa ao lado de Donata Meirelles. Na capital portuguesa, o casal assistiu ao show de Carminho, que lotou o Coliseu dos Recreios em três noites consecutivas.

Novo acesso

O Hospital Santa Izabel inaugura, nesta quinta-feira (7), um novo portal de acesso em Nazaré, em Salvador. A estrutura reúne recepção ampliada, sinalização renovada e melhorias na circulação, com foco em facilitar o atendimento e o deslocamento de pacientes e visitantes.

Claudio Najar Crédito: divulgação

Eventos 2026

O Centro de Convenções Salvador abriu agenda para 2026 e ampliou o portfólio com novos formatos. A principal novidade é o CCS Connect’ Meetings, voltado a eventos corporativos de pequeno porte, com até 150 pessoas. A estratégia busca fortalecer o turismo de negócios na capital e ampliar a ocupação do equipamento ao longo do ano. Segundo o diretor-geral do CCS, Cláudio

Najar, a iniciativa amplia a versatilidade do equipamento. “O projeto reforça a capacidade de atender também eventos de menor porte de forma ágil e qualificada. Vamos oferecer a opção de espaços já estruturados, com cadeiras, recursos de áudio e vídeo e serviço de catering, o que facilita a operação para quem busca uma solução pronta”, afirmou.

Boxe no mar