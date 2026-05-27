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Médico baiano conquista 1º lugar em prova da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

Pedro Ramiro Muiños foi aprovado para residência médica na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Pedro Ramiro Muiños Crédito: divulgação

O médico Pedro Ramiro Muiños conquistou o primeiro lugar na Prova de Título da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, exame considerado um dos mais exigentes da área e realizado por cerca de 150 especialistas de diferentes regiões do país. Ex-aluno do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, Pedro também se destacou durante a graduação em Medicina na Universidade Federal da Bahia, concluindo o curso com a maior nota da turma.

Após a formação na Bahia, o neurocirurgião foi aprovado para residência médica na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, onde seguiu trajetória de destaque acadêmico. “Foram cinco anos de muito trabalho e estudo, devidamente recompensados. Agradeço a Deus por me dar saúde e disposição diárias para seguir em frente”, afirmou Pedro.

O médico também agradeceu aos professores, familiares e pacientes. “É por eles que me dedico diariamente, buscando sempre ser um médico e um neurocirurgião cada vez melhor”, declarou. Pedro é filho do professor João Ramiro, coordenador da Formação Cristã do Colégio Vieira. Segundo a instituição, a conquista também reforça o trabalho desenvolvido junto aos estudantes na construção de projetos de vida e formação integral.

Ginga Salvador

O cantor Durval Lelys será uma das atrações da Ginga Salvador, projeto que vai movimentar Salvador durante a Copa do Mundo FIFA de 2026. O artista se apresenta no dia 19 de junho, durante a transmissão de Brasil x Haiti, levando ao palco sucessos como Dança da Manivela, Com Amor e Quebra Aê. A arena será montada no estacionamento do Shopping da Bahia entre 11 de junho e 19 de julho, com telão 360º, palco, lounges e área gastronômica. A programação também inclui Banda Eva, Xanddy Harmonia, Matuê, Escandurras e Leo Foguete.

David Bastos Crédito: Elias Dantas

Reconhecimento internacional

O arquiteto baiano David Bastos conquistou o Silver A’ Design Award 2026, uma das principais premiações internacionais de arquitetura e design, pelo projeto do Boutique Villas Cascais, condomínio de luxo desenvolvido em Portugal em parceria com a Dona Empreendimentos. O empreendimento, localizado em Cascais, foi reconhecido pela integração entre arquitetura contemporânea, sofisticação e experiência residencial de alto padrão. A conquista acontece meses após David Bastos integrar a lista Casa Vogue 50, que reúne profissionais de destaque da arquitetura e do design no Brasil.

Hub de negócios

A Chapada Diamantina ganhará um novo espaço voltado à integração entre negócios, cultura e experiências. Idealizada pela Jambo, a Casa Jambo será inaugurada em 21 de junho, em Mucugê, reunindo no mesmo endereço a Poã Arquitetura e a Rigno Cafeteria, em um casarão do século XIX no Centro Histórico da cidade. O espaço funcionará como hub de conexões entre investidores, profissionais e comunidade local, além de receber programação cultural com apresentações musicais e exposições de arte.

Binho, ACM Neto, Júnior Marabá, João Roma e Guto Ulm Crédito: Elias Dantas

Lançamento

O Arraiá de LEM, um dos principais festejos juninos do Oeste baiano, terá uma nova área premium em 2026. O Camarote LEM foi lançado nesta segunda-feira (25), em evento realizado no Pirambeira Bar, em Salvador, com presença de ACM Neto e João Roma, recebidos pelo prefeito Júnior Marabá. O espaço integrará a programação da festa, realizada entre 1º e 4 de julho, em Luís Eduardo Magalhães, com estrutura premium, open bar e acesso exclusivo. Entre as atrações confirmadas estão João Gomes, Calcinha Preta, Léo Santana, Mari Fernandez e Henry Freitas.

*Veja fotos no aloalobahia.com.

Anitta Crédito: divulgação

Nova turnê

Anitta acaba de anunciar a Equilibrivm Tour 2026, nova série de shows que acompanha o lançamento do álbum Equilibrivm, projeto voltado a temas como autoconhecimento e equilíbrio emocional. Em Salvador, a apresentação acontece no dia 29 de agosto. A capital baiana integra a rota nacional da turnê, que também passará por cidades como Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói. “Desacelera. Encontrar o equilíbrio é um encontro diário consigo mesmo”, escreveu a cantora ao anunciar a novidade nas redes sociais.

Ítalo Trombini e Marina Goldfarb Crédito: divulgação

Casamento em Trancoso