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Alô Alô Bahia
Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00
O médico Pedro Ramiro Muiños conquistou o primeiro lugar na Prova de Título da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, exame considerado um dos mais exigentes da área e realizado por cerca de 150 especialistas de diferentes regiões do país. Ex-aluno do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, Pedro também se destacou durante a graduação em Medicina na Universidade Federal da Bahia, concluindo o curso com a maior nota da turma.
Após a formação na Bahia, o neurocirurgião foi aprovado para residência médica na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, onde seguiu trajetória de destaque acadêmico. “Foram cinco anos de muito trabalho e estudo, devidamente recompensados. Agradeço a Deus por me dar saúde e disposição diárias para seguir em frente”, afirmou Pedro.
O médico também agradeceu aos professores, familiares e pacientes. “É por eles que me dedico diariamente, buscando sempre ser um médico e um neurocirurgião cada vez melhor”, declarou. Pedro é filho do professor João Ramiro, coordenador da Formação Cristã do Colégio Vieira. Segundo a instituição, a conquista também reforça o trabalho desenvolvido junto aos estudantes na construção de projetos de vida e formação integral.
Ginga Salvador
O cantor Durval Lelys será uma das atrações da Ginga Salvador, projeto que vai movimentar Salvador durante a Copa do Mundo FIFA de 2026. O artista se apresenta no dia 19 de junho, durante a transmissão de Brasil x Haiti, levando ao palco sucessos como Dança da Manivela, Com Amor e Quebra Aê. A arena será montada no estacionamento do Shopping da Bahia entre 11 de junho e 19 de julho, com telão 360º, palco, lounges e área gastronômica. A programação também inclui Banda Eva, Xanddy Harmonia, Matuê, Escandurras e Leo Foguete.
Reconhecimento internacional
O arquiteto baiano David Bastos conquistou o Silver A’ Design Award 2026, uma das principais premiações internacionais de arquitetura e design, pelo projeto do Boutique Villas Cascais, condomínio de luxo desenvolvido em Portugal em parceria com a Dona Empreendimentos. O empreendimento, localizado em Cascais, foi reconhecido pela integração entre arquitetura contemporânea, sofisticação e experiência residencial de alto padrão. A conquista acontece meses após David Bastos integrar a lista Casa Vogue 50, que reúne profissionais de destaque da arquitetura e do design no Brasil.
Hub de negócios
A Chapada Diamantina ganhará um novo espaço voltado à integração entre negócios, cultura e experiências. Idealizada pela Jambo, a Casa Jambo será inaugurada em 21 de junho, em Mucugê, reunindo no mesmo endereço a Poã Arquitetura e a Rigno Cafeteria, em um casarão do século XIX no Centro Histórico da cidade. O espaço funcionará como hub de conexões entre investidores, profissionais e comunidade local, além de receber programação cultural com apresentações musicais e exposições de arte.
Lançamento
O Arraiá de LEM, um dos principais festejos juninos do Oeste baiano, terá uma nova área premium em 2026. O Camarote LEM foi lançado nesta segunda-feira (25), em evento realizado no Pirambeira Bar, em Salvador, com presença de ACM Neto e João Roma, recebidos pelo prefeito Júnior Marabá. O espaço integrará a programação da festa, realizada entre 1º e 4 de julho, em Luís Eduardo Magalhães, com estrutura premium, open bar e acesso exclusivo. Entre as atrações confirmadas estão João Gomes, Calcinha Preta, Léo Santana, Mari Fernandez e Henry Freitas.
*Veja fotos no aloalobahia.com.
Nova turnê
Anitta acaba de anunciar a Equilibrivm Tour 2026, nova série de shows que acompanha o lançamento do álbum Equilibrivm, projeto voltado a temas como autoconhecimento e equilíbrio emocional. Em Salvador, a apresentação acontece no dia 29 de agosto. A capital baiana integra a rota nacional da turnê, que também passará por cidades como Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói. “Desacelera. Encontrar o equilíbrio é um encontro diário consigo mesmo”, escreveu a cantora ao anunciar a novidade nas redes sociais.
Casamento em Trancoso
Marina Goldfarb oficializou a união com o empresário Ítalo Trombini em cerimônia realizada no Rio da Barra, em Trancoso, reunindo cerca de 400 convidados. A decoração apostou em referências da cultura baiana e elementos artesanais, enquanto o menu foi assinado pelo Restaurante Amado. Para o casamento, Marina usou dois vestidos de alta-costura internacional comprados em Paris, incluindo um modelo inédito da coleção Bridal Fall 2026 da grife Elie Saab. A trilha sonora teve caráter afetivo, com músicos amigos da cantora que acompanham sua trajetória há quase dez anos.