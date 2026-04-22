ALÔ ALÔ

Salvador ganha hospital focado em cirurgias eletivas em maio

Blanc Hospital contará com 12 salas cirúrgicas, UTI e banco de sangue

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de abril de 2026 às 05:00

Blanc Hospital Crédito: divulgação

O Blanc Hospital inaugura em maio uma unidade no Itaigara, em Salvador, com foco exclusivo em cirurgias eletivas. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a estrutura contará com 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue e centro de imagem integrado, com exames como tomografia, ultrassonografia e raio-X.

Com proposta de alto padrão, o hospital terá hotelaria diferenciada, incluindo suíte presidencial, e atenderá 17 especialidades médicas, em procedimentos de baixa a alta complexidade, tanto particulares quanto por planos de saúde. Segundo o superintendente Eduardo Sento Sé, o projeto foi pensado para garantir organização e segurança no atendimento. “Toda a estrutura foi desenhada para assegurar previsibilidade assistencial e um alto padrão de segurança ao paciente”, afirmou.

Fundado em 2018, em Porto Alegre, o Blanc Hospital já atua em outras capitais e chega a Salvador como parte do plano de expansão nacional.

Bento Gil Crédito: divulgação

Neto de Gilberto Gil estreia carreira solo com show em Salvador



O cantor e violonista Bento Gil, de 22 anos, deu início à carreira solo com um show em Salvador, nesta segunda-feira (20). Integrante da terceira geração de uma família marcada pela música, ele é neto de Gilberto Gil. A apresentação aconteceu na Casa da Mãe, no bairro do Rio Vermelho, em formato voz e violão. O repertório incluiu músicas inéditas do projeto Silêncio Azul, que marca o primeiro trabalho fonográfico do artista. Antes da apresentação, ele conversou com exclusividade com o Alô Alô Bahia e comentou o peso da herança musical. “Poder dar sequência, de certa forma, à obra do meu avô e à vida dele na música, para a gente, também é um privilégio, uma responsabilidade muito grande”, afirmou.

Giro empresarial

A rede Fast Escova inaugurou, na sexta-feira (17), uma unidade no Horto Florestal, em Salvador. Voltado à praticidade, o espaço oferece serviços sem agendamento prévio, com foco em agilidade no atendimento. Instalado no Horto Office, o salão reúne serviços de escova, maquiagem, unhas, design de sobrancelhas, penteados e tratamentos capilares. A operação é comandada pela empresária Giselle Rêgo, que também atua em outra unidade da rede na cidade. Como diferencial, o espaço funcionará todos os dias, incluindo domingos e feriados.

Titi Gagliasso Crédito: divulgação

Estreia nas passarelas

A jovem Titi Gagliasso, de12 anos, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreou como modelo nas passarelas do Rio Fashion Week, neste sábado (18).

Ela desfilou para a marca baiana Dendezeiro, no encerramento da programação no Pier Mauá. Os pais acompanharam a apresentação da primeira fila, ao lado dos filhos Bless, de 11 anos, e Zyan, de 5, e reagiram com emoção à estreia. Assinada por Hisan Silva e Pedro Batalha, a Dendezeiro apresentou o desfile House of Dendezeiro, com referências do universo ballroom e foco na valorização da cultura brasileira em diálogo com a moda contemporânea.

Gala Trancoso

O cantor Carlinhos Brown se apresentou ao lado das filhas, Cecília Buarque e Clara Buarque, em uma noite especial realizada nesta segunda-feira (20), em Trancoso. A participação aconteceu durante o Gala Trancoso, evento beneficente promovido pela BrazilFoundation em parceria com o Instituto Capim Santo. O encontro foi realizado no Teatro L’Occitane e reuniu convidados em um jantar seguido de ações de arrecadação. Os recursos serão destinados a iniciativas socioambientais apoiadas pelas instituições, com atuação no sul da Bahia e em outras regiões do país.

Temporada baiana

O ator Cauã Reymond passou o feriadão em Itacaré, na Bahia, ao lado da filha, Sofia, de 13 anos. Discreto, ele compartilhou registros da viagem nas redes sociais. Nos stories, o artista mostrou momentos de treino e falou sobre a conexão com a filha. “Conexão pai e filha é o mais especial”, disse.

Rosendo dos Santos Crédito: divulgação

Alfaiate baiano veste imortais da ABL