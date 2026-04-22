Salvador ganha hospital focado em cirurgias eletivas em maio

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Alô Alô Bahia
Publicado em 22 de abril de 2026 às 05:00
O Blanc Hospital inaugura em maio uma unidade no Itaigara, em Salvador, com foco exclusivo em cirurgias eletivas. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a estrutura contará com 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue e centro de imagem integrado, com exames como tomografia, ultrassonografia e raio-X.
Com proposta de alto padrão, o hospital terá hotelaria diferenciada, incluindo suíte presidencial, e atenderá 17 especialidades médicas, em procedimentos de baixa a alta complexidade, tanto particulares quanto por planos de saúde. Segundo o superintendente Eduardo Sento Sé, o projeto foi pensado para garantir organização e segurança no atendimento. “Toda a estrutura foi desenhada para assegurar previsibilidade assistencial e um alto padrão de segurança ao paciente”, afirmou.
Fundado em 2018, em Porto Alegre, o Blanc Hospital já atua em outras capitais e chega a Salvador como parte do plano de expansão nacional.
Neto de Gilberto Gil estreia carreira solo com show em Salvador
O cantor e violonista Bento Gil, de 22 anos, deu início à carreira solo com um show em Salvador, nesta segunda-feira (20). Integrante da terceira geração de uma família marcada pela música, ele é neto de Gilberto Gil. A apresentação aconteceu na Casa da Mãe, no bairro do Rio Vermelho, em formato voz e violão. O repertório incluiu músicas inéditas do projeto Silêncio Azul, que marca o primeiro trabalho fonográfico do artista. Antes da apresentação, ele conversou com exclusividade com o Alô Alô Bahia e comentou o peso da herança musical. “Poder dar sequência, de certa forma, à obra do meu avô e à vida dele na música, para a gente, também é um privilégio, uma responsabilidade muito grande”, afirmou.
Giro empresarial
A rede Fast Escova inaugurou, na sexta-feira (17), uma unidade no Horto Florestal, em Salvador. Voltado à praticidade, o espaço oferece serviços sem agendamento prévio, com foco em agilidade no atendimento. Instalado no Horto Office, o salão reúne serviços de escova, maquiagem, unhas, design de sobrancelhas, penteados e tratamentos capilares. A operação é comandada pela empresária Giselle Rêgo, que também atua em outra unidade da rede na cidade. Como diferencial, o espaço funcionará todos os dias, incluindo domingos e feriados.
Estreia nas passarelas
A jovem Titi Gagliasso, de12 anos, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreou como modelo nas passarelas do Rio Fashion Week, neste sábado (18).
Ela desfilou para a marca baiana Dendezeiro, no encerramento da programação no Pier Mauá. Os pais acompanharam a apresentação da primeira fila, ao lado dos filhos Bless, de 11 anos, e Zyan, de 5, e reagiram com emoção à estreia. Assinada por Hisan Silva e Pedro Batalha, a Dendezeiro apresentou o desfile House of Dendezeiro, com referências do universo ballroom e foco na valorização da cultura brasileira em diálogo com a moda contemporânea.
Gala Trancoso
O cantor Carlinhos Brown se apresentou ao lado das filhas, Cecília Buarque e Clara Buarque, em uma noite especial realizada nesta segunda-feira (20), em Trancoso. A participação aconteceu durante o Gala Trancoso, evento beneficente promovido pela BrazilFoundation em parceria com o Instituto Capim Santo. O encontro foi realizado no Teatro L’Occitane e reuniu convidados em um jantar seguido de ações de arrecadação. Os recursos serão destinados a iniciativas socioambientais apoiadas pelas instituições, com atuação no sul da Bahia e em outras regiões do país.
Temporada baiana
O ator Cauã Reymond passou o feriadão em Itacaré, na Bahia, ao lado da filha, Sofia, de 13 anos. Discreto, ele compartilhou registros da viagem nas redes sociais. Nos stories, o artista mostrou momentos de treino e falou sobre a conexão com a filha. “Conexão pai e filha é o mais especial”, disse.
Alfaiate baiano veste imortais da ABL
Nascido em Teodoro Sampaio, o alfaiate Rosendo dos Santos, de 71 anos, construiu no Rio de Janeiro uma trajetória ligada à confecção de fardões da Academia Brasileira de Letras (ABL). O ofício, aprendido com o pai, ganhou projeção após sua mudança para a capital fluminense, em 1983. Responsável por vestir imortais como Fernanda Montenegro, Gilberto Gil e Milton Hatoum, Rosendo destaca o rigor da peça. “É um trabalho fiel à tradição, com grande parte feita à mão”, afirma. Cada fardão leva cerca de dois meses para ficar pronto. Apesar do prestígio, ele vê a alfaiataria em declínio. “É uma profissão que está se tornando escassa”, diz. Ainda assim, mantém ateliê no Rio, onde produz peças sob medida e forma novos profissionais.