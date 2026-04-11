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Salvador recebe Arraiá dos Augeboys com Henry Freitas, Núzio Medeiros e Kadu Martins

Salvador recebe, no dia 22 de maio, o Arraiá dos Augeboys, evento que antecipa o clima de São João

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Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:00

Arraiá dos Augeboys terá shows de Henry Freitas, Núzio Medeiros e Kadu Martins Crédito: divulgação

Salvador recebe, no dia 22 de maio, o Arraiá dos Augeboys, evento que antecipa o clima de São João na capital baiana. A festa reúne Henry Freitas, Núzio Medeiros e Kadu Martins, que se apresentam em shows individuais e também dividem o palco em momentos conjuntos.

Com início às 21h, o evento será realizado no Porto de Salvador e aposta em uma ambientação temática inspirada no São João, combinando elementos tradicionais com uma proposta mais contemporânea. A programação inclui ainda ativações ao longo da noite. A realização é da Nova Produtora em parceria com a Full Entretenimento. Os ingressos estão à venda pela plataforma TicketMaker.

Flávia Abubakir Crédito: Harald Gottschalk

Destaque da semana

A baiana Flávia Abubakir lançou, nesta semana, o livro Boules d’Escalier: The Flávia & Frank Abubakir Collection, durante a SP-Arte. Publicada pela editora de luxo Assouline, a obra reúne textos da autora, com participação do jornalista Bruno Astuto, além de ensaio fotográfico assinado por Harald Gottschalk. O volume apresenta a coleção de boules d’escalier — esferas de cristal tradicionalmente utilizadas em corrimãos de escadas — reunida ao longo de mais de duas décadas. As peças estão distribuídas entre Brasil, Portugal e Suíça e se destacam pela variedade de formas, cores e acabamentos. Considerados entre os maiores colecionadores do mundo, Flávia e Frank Abubakir reúnem cerca de 900 itens. Parte do acervo está na residência do casal, em Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, além de imóveis em Cascais e Crans-Montana. A coleção teve início em 2000, a partir da aquisição de um lote com 70 peças encontradas no interior da França. O livro já está à venda no site oficial, com renda integral destinada a projetos sociais e culturais na Bahia.

Mariana Lisbôa Crédito: divulgação

Nova vice

A Samarco anunciou a chegada da baiana Mariana Lisbôa como vice-presidente de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Comunicação. A executiva, que estava há mais de dez anos na Suzano, passa a integrar a liderança da companhia com reporte direto ao presidente Rodrigo Vilela. A nomeação ocorre em meio ao avanço da retomada operacional da empresa, iniciada em 2020, e reforça a atuação em áreas ligadas à governança e às práticas socioambientais. Controlada por Vale e BHP, a Samarco atua há 47 anos na produção e exportação de pelotas de minério de ferro.

Modo de vida

Alex Ruas Wege Crédito: Gui Morelli

Um apartamento assinado pelo designer Alex Ruas Wege, em Lisboa, foi destaque da Casa Vogue nesta sexta-feira (10). Com 227 m², o imóvel ocupa um edifício do século 18 e combina elementos originais, como azulejos e afrescos restaurados, a uma proposta contemporânea. À frente do ARW Studio, Alex é também proprietário do espaço, que passou por reforma após a união de duas unidades. O projeto busca equilibrar a arquitetura pombalina com um design mais minimalista, mantendo características originais do imóvel. A residência funciona como casa principal do designer na capital portuguesa. Em 2025, Alex comemorou aniversário em Salvador, com festa no restaurante Amado, que contou com apresentação do Cortejo Afro e show de Ivete Sangalo.

Escala em Salvador

O navio de cruzeiro Seabourn Venture fez escala em Salvador na terça-feira (7), durante uma travessia internacional de 21 dias que liga o Rio de Janeiro a Barcelona. A embarcação partiu da capital fluminense no último dia 4 e segue para a Europa com paradas no Nordeste e em destinos internacionais. Operado pela Seabourn Cruise Line, o navio foi lançado em 2022 e tem capacidade para até 264 passageiros, distribuídos em 132 suítes.

Um dos novos drinques Crédito: divulgação

Nova carta de drinques