Saulo anuncia turnê com repertório junino e show de estreia em Salvador

A apresentação acontece no dia 14 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:00

O cantor Saulo Crédito: Guilherme Silva/divulgação

Para montar o show Dançando com o Tempo, o cantor e compositor Saulo escolheu um repertório carregado de memória afetiva, com releituras em violão e acordeon de clássicos da música nordestina. No cenário, cuidadosamente desenhado para trazer o acolhimento de uma varanda do interior do Nordeste, obras de arte de artistas regionais trazem o tom e o aconchego de uma casa de vó. >

Com cenografia e figurinos assinados por Sandro Lopez e a participação especial do músico Daniel Neto, o show ganhará turnê pelo Brasil e a estreia será em Salvador. A apresentação acontece no dia 14 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. “Dançando com o tempo é uma volta em Barreiras, Cruz das Almas… Um menino do interior da Bahia cantando suas memórias. Uma homenagem a um movimento tão bonito e sólido, genuinamente nordestino brasileiro”, disse Saulo.>

Bituca no CineSom>

O projeto CineSom homenageia Milton Nascimento com a exibição do doc Milton Bituca Nascimento (2025), de Flávia Moraes, às 18h30 de sexta-feira (25), seguida por um show-tributo da cantora Luíza Britto às 20h30, no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. O documentário acompanha a turnê de despedida de Milton, explorando sua espiritualidade e impacto global.>

Modernismo Além-Mar>

Também na sexta-feira, às 14h30, acontece a segunda edição dos Diálogos d’Além-Mar – Literaturas Lusófonas na Europa, promovida pela Academia de Letras da Bahia e a União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa (UEELP). Com transmissão pelo canal da ALB no YouTube, o evento discutirá A Semana de 22 e os Modernistas, com foco no livro Os Modernistas Brasileiros em Paris Durante os Anos Loucos, de Marcia Camargos. Participam do encontro a própria autora e o escritor Aleilton Fonseca, presidente da ALB, com mediação do ensaísta francês Dominique Stoenesco.>

Destaques da semana>

Ivete Sangalo e Daniel Cady passaram o feriadão em Juazeiro. A cantora aproveitou a viagem para rever amigos, familiares e... nadar no Rio São Francisco. Felizes, retornaram anteontem a Salvador.>

André Bier Gerdau Johannpeter foi eleito presidente do Conselho de Administração da Gerdau durante Assembleia Geral de Acionistas da empresa, realizada na última quinta-feira. Ele substitui Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, que ocupava a posição desde 2020. André possui diversos amigos na Bahia. >

A Bahia manteve sua posição de destaque como principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Norte/Nordeste, nos primeiros três meses de 2025. Dados divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), indicam que, no período, o estado recebeu 68.024 visitantes internacionais, consolidando-se como líder no receptivo deste público, na região. O número é 50% maior que o primeiro trimestre de 2024. >

Silvia Braz Crédito: Reprodução

Temporada baiana>

Silvia Braz escolheu Itacaré, na Bahia, para passar o feriado prolongado da última semana. Por lá, se hospedou no Barracuda. A influenciadora é um ímã para marcas nacionais e internacionais. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio, Silva viveu ali até os 20 anos, quando se mudou para Muriaé, em Minas Gerais. Apesar de formada em Direito, nunca exerceu a profissão. Iniciou a carreira de influenciadora digital há mais de dez anos, quando criou um blog para falar de viagens e moda. O alto engajamento dos seguidores fez o trabalho nas redes sociais prosperar, o que a levou a fechar contratos publicitários milionários. Atualmente, mora em São Paulo, mas se divide entre as principais semanas de moda do mundo, além dos festivais de Cannes e Veneza. Uma pesquisa da empresa de data analytics Launchmetrics aponta Braz como uma das cinco influenciadoras mundiais com maior valor de impacto na mídia em semanas de alta costura. Já conquistou US$ 325 mil de MIV, uma centimetragem que mede o impacto de colocações e menções>

Elba ramalho Crédito: divulgação

Abertura dos festejos juninos>

Mais do que uma celebração, o Arraiá do Alô Alô Bahia será um gesto de valorização da identidade nordestina. Programado para o dia 16 de maio, no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio, o evento marcará a abertura simbólica dos festejos juninos em Salvador, reunindo cerca de 500 convidados entre personalidades, marcas parceiras e amigos do portal. A proposta desta edição é clara: resgatar as tradições do São João, tão enraizadas no interior, e trazê-las para o coração da capital com autenticidade e encanto. A escolha de Elba Ramalho como atração principal reforça esse compromisso. Ícone nacional e defensora das raízes musicais do Nordeste, a cantora promete um show especial, repleto de clássicos que marcaram gerações.>

Colecionismo com identidade>

Nesta quarta-feira (23), às 17h, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto (MCMCP) recebe a colecionadora Silvia Souza Aranha para mais uma edição do programa Colecionadores e Coleções, através do perfil no Instagram @museucostapinto. Com mais de 30 anos à frente do Antiquário Resplendor, em São Paulo, ela compartilha sua trajetória e visão sobre o colecionismo, destacando a importância de ambientes que reflitam a personalidade de seus habitantes.>

Diálogos museológicos>