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Torto Arado – O Musical anuncia nova temporada em Salvador

Espetáculo, baseado na obra de Itamar Vieira Júnior, ficará em cartaz de 5 a 28 de junho no Trapiche Barnabé

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:00

O musical Torto Arado Crédito: Caio Lírio

Depois de passar pelos principais palcos do país e reunir mais de 70 mil espectadores, o espetáculo Torto Arado – O Musical vai retornar para uma nova temporada em Salvador. A montagem ficará em cartaz entre os dias 5 e 28 de junho, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio. Os ingressos começam a ser vendidos ontem à noite.

Inspirado no best-seller de Itamar Vieira Junior, o musical mergulha no universo do sertão baiano para contar a trajetória de Bibiana e Belonísia, personagens atravessadas pelas marcas da escravidão, pela ancestralidade e pela resistência no interior da Chapada Diamantina. A montagem, realizada pela Maré Produções Culturais, aborda temas como racismo e religiosidade em uma encenação marcada pela música, dança e expressões afro-brasileiras.

Direto de Nova York

A Brazil Week começou na segunda-feira, em Nova York, reunindo banqueiros, empresários, gestores e autoridades brasileiras em uma série de encontros voltados ao mercado financeiro e investimentos. Considerado um dos principais eventos de networking da elite econômica brasileira fora do país, o evento movimenta hotéis, restaurantes e rooftops de Manhattan ao longo da semana. Entre os brasileiros presentes está a empresária baiana Ticiana Villas Boas, sócia da 55Design, que acompanha a programação ao lado do marido, Joesley Batista.

As estudantes Valentina Accioly e Valentina El Hireche Crédito: divulgação

Prêmio internacional

As estudantes Valentina Accioly e Valentina El Hireche, da Pan American School of Bahia, foram premiadas pelo programa AMISA Global Citizen Grant and Recognition Program com o projeto Spreading Love, voltado ao acolhimento emocional e à promoção da saúde mental em comunidades vulneráveis. A iniciativa realiza oficinas terapêuticas, rodas de conversa e espaços de escuta ativa com crianças, idosos, pacientes oncológicos e comunidades periféricas. A premiação foi entregue durante conferência da AMISA, no Rio de Janeiro.

Heloisa Périssé em sua casa na Praia do Forte Crédito: Gabriela Daltro

Modo de vida

A casa de praia de Heloisa Périssé, em Praia do Forte, no Litoral Norte, estampa a edição de maio da revista Casa e Jardim. Projetado pela arquiteta Lais Galvão, o imóvel de 365 m² foi pensado para funcionar como um “grande playground”, com integração entre áreas internas e externas, ventilação cruzada e iluminação natural. Natural do Rio de Janeiro, Heloisa Périssé passou parte da infância em Salvador e decidiu construir a casa como forma de se reconectar com a Bahia.

Presença baiana

Outro baiano presente: Nizan Guanaes. Chegou na segunda-feira em voo direto de Lisboa, onde comemorou aniversário. Nizan foi especialmente para prestigiar José Auriemo Neto, que irá receber o prêmio Person of the Year 2026, concedido pela Brazilian-American Chamber of Commerce. A cerimônia acontece no American Museum of Natural History e reconhece lideranças responsáveis por fortalecer os laços comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Valéria Pergentino e Kin Guerra Crédito: Gabriela Bulhões

Nova livraria

O Cine Glauber Rocha, no Centro Histórico de Salvador, vai ganhar uma nova livraria dedicada à literatura, encontros culturais e editoras independentes. A Terra Libris será inaugurada nesta quinta-feira, às 19h, com proposta voltada à “bibliodiversidade” e à realização de debates, lançamentos e clubes de leitura. O espaço foi idealizado por Valéria Pergentino e Kin Guerra, da Solisluna Editora. A abertura terá apresentações de Amadeu Alves, Juliana Alves e Chico Maia.

Cenário

A nova temporada também marca a inauguração do teatro do Trapiche Barnabé, espaço climatizado com capacidade para mais de 350 pessoas e voltado a residências artísticas e produções teatrais nordestinas. O local recebeu, em 2025, o espetáculo Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo, que marcou o retorno de Wagner Moura aos palcos após 16 anos.

João Camargo e Alexandre Bacelar Crédito: reprodução

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