ARTIGO

A festa não pode parar

Nos últimos quatro anos, Salvador vem sendo amplamente reconhecida pela sua potência cultural e capacidade de promover ações afirmativas. A vinda de personalidades como Beyoncé, Viola Davis e Angela Bassett, a promoção de festivais voltados para celebrar as raízes negras, a exemplo do Afropunk e Liberatum, só reforçam a nossa capacidade de entregar resultados não só socialmente, mas também economicamente.

Essas questões ficam ainda mais evidentes quando trazemos para a realidade de pequenos e médios eventos, sobretudo aqueles realizados com base nas raízes culturais do povo preto. Convivemos diariamente com uma sensação constante de curto prazo de validade, no que diz respeito a criar celebrações culturais e ancestrais nos quatro cantos da cidade.