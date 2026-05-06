ARTIGO

Mar que guia e norteia crescimento

Em 2026, entregaremos um calendário com 77 eventos náuticos, consolidando a cidade de Salvador no circuito global

M Maria Eduarda Lomanto

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:11

Ao completar um ano, a Secretaria do Mar de Salvador nasce como símbolo de uma decisão estratégica e visionária da gestão do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos: criar uma estrutura que dialoga com a cidade real e com suas vocações mais profundas. O mar deixa de ser apenas paisagem e passa a ser política pública integrada, transversal e orientada para o futuro.

Neste ciclo, avançamos com ações concretas. A implantação de áreas de segurança para banhistas, com boias e ordenamento náutico, inaugura uma nova cultura de convivência entre lazer e navegação. A escuta ativa de pescadores e marisqueiras fortaleceu políticas inclusivas, enquanto a Trilha Náutica, em parceria com Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador já capacitou mais de 200 pessoas, abrindo caminhos reais para inserção profissional na economia do mar.

Também estruturamos serviços e inteligência. O SAC Náutico, iniciativa pioneira, já atendeu mais de 2 mil velejadores de 50 países, posicionando Salvador como porto de acolhimento internacional. Ao mesmo tempo, iniciamos o diagnóstico dos píeres e atracadouros, com destaque para a Ribeira, avançamos na organização do espaço marítimo como ativo urbano e econômico.

O horizonte é ainda mais ambicioso. Em 2026, entregaremos um calendário com 77 eventos náuticos, consolidando a cidade no circuito global. Projetos estruturantes, como o Pró-Pesca, irão fortalecer a cadeia produtiva tradicional, enquanto estudos para intervenções no Porto das Sardinhas e a qualificação da infraestrutura náutica viabilizam a futura via náutica já no segundo semestre de 2026. Outro tema a ser priorizado: a relação Porto-Cidade. Em diversas cidades do mundo, o porto orienta crescimento, inovação e identidade. Salvador avança nesse caminho, reconhecendo na Baía de Todos-os-Santos um vetor estratégico de desenvolvimento.

Este primeiro ano está sendo um início de uma travessia. Implantar a cultura náutica na cidade e estabelecer Salvador como a Capital da Amazonia Azul é uma realidade que avança dia após dia na Semar. Salvador, cidade que sempre nasceu do encontro entre terra e mar, volta-se novamente para suas águas com consciência histórica, consciência ambiental e ambição de futuro. E é nesse movimento que encontramos não apenas desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social, pertencimento, oportunidade e horizonte. O mar, agora, não é limite. É destino.