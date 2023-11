Presente de grego

A informação veio pela CNN Brasil, e foi repercutida aqui pelo portal Bahia Econômica, passando praticamente desapercebida: Salvador é o local que vai abrigar a construção do mais novo presídio do governo federal, destinado a receber líderes de facções criminosas.



O presídio federal de Salvador virá somar-se aos de Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). Assim como os demais, os prisioneiros da unidade federal devem ficar em celas individuais de aproximadamente 7m², com cama, escrivaninha, banco e prateleiras em alvenaria, além de banheiro com sanitário, pia e chuveiro.