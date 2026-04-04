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Casarão no Rio Vermelho ganhará gastrobar inspirado em Caramuru e primeira choperia Amstel do Nordeste

Projeto é comandado pelos empresários Rôni Cézar, responsável pelo Boteco de Passagem, e Gilson Freitas, que atua no setor de eventos

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Publicado em 4 de abril de 2026 às 08:00

Em fase final de obras, a expectativa é que o Álvares Gastrobar seja inaugurado entre abril e maio deste ano Crédito: Divulgação

Um casarão no Rio Vermelho vai abrigar o Álvares Gastrobar, novo espaço que une parrilla, releituras de petiscos de boteco e programação musical em ambiente contemporâneo. O nome faz referência a Diogo Álvares Correia, o Caramuru, reforçando a conexão com a história do bairro.

Instalado em um imóvel com mais de 400 m², o gastrobar terá cardápio baseado em cortes na parrilla, petiscos de boteco com releituras e toques autorais, além de programação musical. A proposta é equilibrar gastronomia e entretenimento, seguindo a vocação boêmia do Rio Vermelho. Outro destaque é que o espaço será a primeira choperia Amstel do Nordeste, com um conceito voltado à experiência cervejeira.

O projeto é comandado pelos empresários Rôni Cézar, responsável pelo Boteco de Passagem, e Gilson Freitas, que atua no setor de eventos. “É uma combinação cultural completa, que une o conceito de boteco com experiências gastronômicas e abre espaço para música e cultura, valorizando ainda mais este bairro tão tradicional da cidade”, afirmou Rôni ao Alô Alô Bahia .Em fase final de obras, a expectativa é que o Álvares Gastrobar seja inaugurado entre abril e maio deste ano.

Presença internacional

Cuba Gooding Jr. foi visto no Muru, em Trancoso Crédito: Alô Alô Bahia

Essa só o Alô Alô Bahia sabe: o ator norte-americano Cuba Gooding Jr. escolheu a Bahia para passar o feriado da Semana Santa. O artista está em Trancoso, no sul do estado, acompanhado de um grupo de amigos. Nesta quinta-feira (2), ele foi visto circulando pelo Quadrado, um dos pontos mais movimentados da vila, e passou pelo Muru, bar famoso na região. Conhecido por papéis de destaque no cinema dos anos 1990 e 2000, Cuba ganhou projeção mundial ao vencer o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Jerry Maguire, onde interpretou o personagem Rod Tidwell. O ator foi casado por mais de duas décadas com Sara Kapfer, com quem teve três filhos. O relacionamento chegou ao fim em 2014, com divórcio formalizado em 2017. Posteriormente, ele foi visto em 2019 com Claudine De Niro, ex-nora de Robert De Niro.

Fogaréu reúne fiéis em Serrinha

Procissão do Fogaréu Crédito: Fernando Barbosa/ IPAC

A tradicional Procissão do Fogaréu reuniu milhares de fiéis em Serrinha, na noite da Quinta-feira Santa (2). Com 96 anos, a celebração é reconhecida como Patrimônio Imaterial da Bahia e integra o calendário religioso do município. O cortejo percorreu cerca de 6 km, da Catedral de Senhora Sant’Ana até a Colina da Santa, com encenações da Paixão de Cristo ao longo do trajeto. Mais do que manifestação religiosa, o evento é símbolo de identidade local e reúne famílias durante a Semana Santa.

Baiano assume diretoria na Embratur

Bruno Villa Crédito: Renato Vaz

O jornalista baiano Bruno Villa, de 41 anos, foi nomeado diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, área estratégica para a promoção do Brasil no exterior. Formado pela Facom-Ufba, ele terá a missão de fortalecer a imagem do país em mercados prioritários e avançar na execução do Plano Brasis (2025–2028). Antes, atuou como jornalista em veículos como Correio, Grupo Metrópole e Extra.

Cobertura ligada a JFK é vendida em Nova York

A cobertura onde o ex-presidente John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy Onassis se hospedavam em Nova York foi vendida por US$ 11 milhões. O imóvel fica no tradicional Carlyle Hotel, no Upper East Side, e ficou conhecido como a “Casa Branca de Nova York”. Localizada nos andares 34 e 35, a unidade tem dois quartos, terraço com vista para o Central Park e preserva elementos clássicos, como detalhes Art Déco. O comprador é ligado ao empresário Barry Diller.

Giro empresarial

Renata Gonzalez e Diego Fraiz, à frente da concessionária. Crédito: Elias Dantas