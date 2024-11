FAROL ECONÔMICO

Refinaria de Mataripe registra novo recorde de produção em outubro

Acelen atribui resultados a investimentos realizados nos últimos anoas

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 02:00

Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

Novo recorde

A Refinaria de Mataripe atingiu um novo recorde de volume de produção em outubro, com um total de 529 quilômetros cúbicos (km³), incluindo querosene de avião (QAV), diesel S10, S500 e marítimo. O desempenho supera o recorde anterior, 508 km³, em maio deste ano. Esse aumento de 3,7% foi resultado de uma otimização eficaz das correntes da planta. O rendimento industrial também alcançou recorde, atingindo 44,8% da produção, um aumento de 1,1% em relação ao rendimento de setembro de 2024 (44,3%). O vice-presidente de Operações da Acelen, Celso Ferreira, diz que os investimentos na revitalização e modernização da refinaria aumentaram a capacidade total de produção de 289 mil barris por dia para 302 mil barris por dia. “De 2021 até agora, aumentamos em 33% a produção de diesel, 181% em querosene de aviação e 198% em parafinas, levando a Acelen à liderança na produção e comercialização na América Latina”.

Emissões

De acordo com Ferreira, os resultados demonstram a transformação do ativo com as melhorias em infraestrutura, operação, produção e socioambientais. Outro recorde é em relação à emissão de gases pelo flare. “Em outubro, foi o melhor resultado histórico de emissão de gases pelo flare, com uma redução significativa para 65 toneladas por dia. Esse valor representa uma melhoria de 20% em relação ao recorde anterior de 81t/d, registrado em setembro de 2024”, informa.

Novos voos

Um dos principais polos turísticos do estado, a cidade de Porto Seguro vai receber 703 voos da Azul durante a alta temporada. Com a disponibilidade de 212 mil assentos, o município lidera o número de voos para destinos turísticos no período, em todo o país, a partir de 18 aeroportos de todas as regiões do Brasil. Serão 340 voos extras. Entre os principais aeroportos de origem, estão Salvador (BA), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG), Confins (MG) e Viracopos (Campinas-SP), sendo os dois últimos os maiores hubs da Companhia, conectando clientes de todo o Brasil. De acordo com Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, o Nordeste é estratégico para a operação da companhia neste período. “A região é bastante procurada pelos nossos clientes, pois reúne destinos litorâneos que ficam aquecidos durante a alta temporada, em especial na Bahia. Assim, a Companhia planeja as malhas de forma a atender a demanda e possibilitar conexões com várias partes do país”, explicou.

Indústria aeroespacial

A Bahia está entre os cinco estados com mais inscritos no Programa de Especialização em Software e Ciência de Dados (PES) da Embraer. Até o momento, 5,2% dos candidatos são baianos. Eles disputam umas das 30 vagas do curso, realizado a distância. Os selecionados recebem auxílio inicial de R$ 3 mil, mais bolsas mensais de R$ 5 mil ao longo de toda a especialização. Após nove meses, eles ganham o certificado de pós-graduação lato sensu e estão mais perto de conquistar um cargo na empresa. O índice de contratação dos alunos pela Embraer ultrapassa 95%. São elegíveis ao processo seletivo pessoas graduadas em Ciências Exatas entre 2019 e 2024, preferencialmente com inglês avançado. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.embraer.com/pes até 10 de novembro.

Energia temporária

A Tecnogera revisou em abril sua previsão de receita para 2024, de R$ 450 milhões para R$ 560 milhões, com a Bahia contribuindo significativamente para este crescimento. O estado, que abriga as três filiais da Tecnogera – Simões Filho, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista – já representa 8% da receita total da empresa, registrando um aumento de 7,4% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com esse resultado o estado se consolida como a quarta maior operação da Tecnogera no país. A empresa mantém mais de 150 empregos diretos e indiretos no estado.

Logística