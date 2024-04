O QUE PENSA O CORREIO

O peso da violência nos cofres e nas vidas

Para atender as vítimas dessa violência armada no estado, o Sistema Único de Saúde (SUS) desembolsou nada menos que R$ 17,5 milhões entre 2019 e 2023. Os dados divulgados recentemente são os gastos do SUS com atendimentos hospitalares e ambulatoriais a pessoas feridas por bala e são um alerta para a gravidade do problema que enfrentamos. Para a Bahia, foram destinados 9,3% do total de recursos injetados pelo Brasil para essas vítimas da criminalidade, sendo que a população baiana representa apenas 6,96% do País.