ARTIGO

‘Empreender salvou minha família’

Botamos a mão na massa, literalmente, criamos nossas receitas e as testamos até encontrar o que queríamos oferecer: o sabor caseiro em cada fatia

M Margarida Marques

Publicado em 11 de março de 2025 às 05:00

Sou Margarida Bertoldo da Costa Marques, tenho 46 anos, casada e mãe de dois filhos lindos. Minha vida profissional iniciou aos 17 anos, no comércio da cidade de Camaçari, onde resido desde 1996. Após três anos de muita ralação, surgiu a chance de me capacitar para a indústria automobilística, onde atuei por 19 anos - período no qual adquiri minha casa, ingressei na faculdade, casei e tive meus filhos. Em 2020, no entanto, veio o pesadelo da pandemia e meu marido e eu fomos desligados de nossos empregos. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. >

Durante alguns dias, fiquei pensando no que fazer, e foi então que dei de cara com um daqueles anúncios na internet de “quer ganhar dinheiro sem sair de casa?”. Uma luz acendeu em minha mente e liguei imediatamente para minha irmã Amanda, que estava em uma situação parecida. Minha proposta foi: “vamos fazer bolos caseiros e vender aqui, no condomínio?”. Naquele momento nasceu a Cake’s Way Bolos Caseiros.>

Botamos a mão na massa, literalmente, criamos nossas receitas e as testamos até encontrar o que queríamos oferecer para nossos clientes: o sabor caseiro em cada fatia. Foi nosso bote salva-vidas, prestes a se tornar nosso transatlântico.>

Nos dois anos seguintes, a Cake’s Way foi a única renda da família de minha irmã e complementar da minha, pois meu esposo havia conseguido uma recolocação no mercado de trabalho.>

Em 2022, o condomínio ficou pequeno para nós e começamos a participar de feiras e outros eventos. Dois anos depois, fomos agraciadas pelo prêmio gastronômico Sabor Destaque como melhor casa de bolos de Camaçari. Isso nos deu mais gás para continuarmos, entendemos que era preciso investir em aprendizado para expandir o negócio.>

Em 2024, surgiu um divisor de águas em nossas vidas: descobrimos um curso de capacitação para mulheres, o “Empreendedoras Braskem”, ministrado pela Junior Achievement. Lá, fomos surpreendidas com uma chuva de conhecimento. Aprendemos a precificar, calcular nossos custos, controlar estoques, separar o que é nosso dinheiro e o que é da empresa, além de conhecer ferramentas para uma melhor divulgação de nosso produto.>

No curso, nos classificamos entre os dez negócios que mais se destacaram. Minha família ficou tão feliz com o resultado. Meus filhos falavam para os colegas: “minha mãe vai concorrer a um prêmio, porque o bolo dela é o melhor do mundo”. Ficamos em segundo lugar, porém, para nós, foi um resultado perfeito. Não era sobre o prêmio, mas sobre todo o aprendizado, as pessoas que conhecemos, o orgulho da família por nosso trabalho e planos. Mas, o maior aprendizado foi: nunca é tarde para aprender e para se reinventar. Só não podemos parar de nos qualificar, pois o céu é o limite e precisamos estar preparadas quando se trata de empreender. E empreender salvou minha família.>