OPINIÃO

ESG: o mundo real bate à porta das corporações

Não se pode tratar de um tema tão complexo como a transição energética de forma superficial e com excessiva preocupação de marketing

Entre 2020 e 2022, no auge das discussões sobre transição energética grandes corporações do setor de petróleo, mineração, química, montadoras de veículos, dentre outras, anunciaram ambiciosos planos de redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa para chegarem à zero emissão.