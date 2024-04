MAR AGITADO

Catamarãs de Morro de São Paulo operam com conexão em Itaparica neste domingo (28)

Devido às condições de navegação no percurso marítimo entre Salvador e a Ilha de Tinharé, em Cairu, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera neste domingo (28) com conexão na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os ventos fortes deixaram o mar agitado no trajeto de 60 km de Salvador até o Morro, levando os operadores a optarem, por questão de segurança, pela conexão em Itaparica.

Com a conexão em Itaparica, os catamarãs de Morro de São Paulo saem normalmente do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia até o Morro, em lanchas.