FUTEBOL FEMININO

Ingressos para amistoso Brasil x Jamaica na Fonte Nova começam a ser vendidos na quinta

A seleção brasileira faz parte do Grupo C das Olimpíadas e vai estrear contra a Nigéria, no dia 25 de julho, em Bordeaux. Os outros jogos da primeira fase são contra o Japão, no dia 28, no Parc des Princes, em Paris; e a Espanha, no dia 31, de novo no Stade de Bordeaux.