PRAIA DO FLAMENGO

Empresário do ramo alimentício é preso em Salvador por suspeita de tráfico de drogas

Um empresário do ramo alimentício foi preso nesta quinta-feira (9) em Praia do Flamengo, em Salvador. Suspeito de traficar drogas, o homem tinham empreendimentos em Itapuã, Stella Maris e Dois de Julho.

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado sediadas em Salvador (FICCO/BA) e em Ilhéus (FICCO/ILS), compostas pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, foram responsáveis pela prisão do suspeito em ação conjunta com o Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel da Polícia Militar da Bahia (BPATAMO).

Segundo a Polícia Federal, o investigado possui forte ligação com uma facção criminosa originária do estado do Rio de Janeiro e havia um mandado de prisão em aberto (prisão definitiva) pela prática do crime de tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais – Salvador, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.