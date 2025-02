FLAVIA AZEVEDO

Mulher tem arma apontada para cabeça ao sair para passear com cães no Costa Azul

"Os motoqueiros resolveram atuar novamente", diz moradora (com vídeo)

Apesar das placas fixadas nas fachadas de alguns edifícios afirmando que a área é monitorada pela PM - e da proximidade a um batalhão da mesma Polícia Militar - , moradores da rua Monsenhor Gaspar Sadoc (Costa Azul) vivem em clima de insegurança. Na tarde de ontem, por exemplo, o registro em vídeo do assalto a uma mulher era o assunto principal em um dos grupos de Whatsapp do bairro.>

O crime aconteceu por volta das 15h30. Enquanto passeava com dois cães (assista ao vídeo), a mulher foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O evento reforça o medo, mas não causa surpresa na rua pouco movimentada. De acordo com uma moradora, "aqui sempre foi ponto de assalto". Uma outra diz, ironicamente, que "estava até demorando". "Os motoqueiros resolveram atuar novamente", afirma uma terceira, enquanto relembra que, há poucas semanas, um caminhão de entregas foi tomado de assalto também na mesma área. >

Nenhum residente quis se identificar, mas muitos contam histórias de violência na Gaspar Sadoc. Um senhor aponta e afirma que "há um tempo, renderam o rapaz daquele prédio, quando ele foi estacionar", enquanto um outro interrompe para dizer que "levaram o carro do motorista que estacionou pra me esperar". Uma moradora ainda finaliza dizendo que "tem câmeras em todos os prédios, é tudo monitorado, os condomínios se comunicam, mas eles continuam assaltando, deve ser porque não dá em nada". A vítima do assalto de ontem já tomou as providências legais. Vamos aguardar.>