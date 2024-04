GIL VICENTE TAVARES

O presente obscuro e a Arte do futuro

Ter uma peça de teatro em cartaz é algo fora do comum. Uma coreografia, então, raridade. Sim, mataram a dança profissional bem antes do que o teatro

Gil Vicente Tavares

Publicado em 29 de abril de 2024 às 15:16

Tenho observado que os bebês possuem uma capacidade muito curta de concentração. Convivendo entre eles, fica evidente que o interesse por um brinquedo, brincadeira ou até mesmo uma observação curiosa dura poucos minutos. É inclusive uma das razões da exaustão apresentada por pais e mães, que precisam estar atentos e dar atenção, entreter a criança, numa variação absurda. Até mesmo com tela, algo totalmente não recomendado, mas usado em situações extremas, percebo que depois de certos minutos o foco muda.

Estando sozinho com meu filho, já precisei, por instantes, lançar mão do criminoso uso das telas, colocando um desenho mais recomendado, de baixo estímulo. Conto nos dedos de uma mão quantas vezes o fiz. Mas mesmo sendo um desenho animado, com toda hipnose maligna que as telas nos provocam, percebi que poucos minutos depois ele já estava mexendo em um brinquedo, livro, ou objeto qualquer da casa. Havia esquecido a televisão.

Houve, no entanto, duas exceções.

Uma vez, quando meu filho viu uma peça de teatro.

Outra vez, quando meu filho viu um espetáculo de dança.

Casa de ferreiro, espeto de pau, demorei a levá-lo ao teatro porque sou pai, mas sou artista, e sempre ficava com receio de ele começar a fazer barulho, querer sair da cadeira, entrar em cena ou sair do teatro. E meu lado artista receava ele atrapalhar a peça.

Contudo, resolvi arriscar. Levei ele ao teatro. Ele ficou mais de uma hora sentado, atento e encantado, numa poltrona. Sozinho. Só recorreu à gente quando a protagonista ficou muito tempo deitada, no chão, como se estivesse desmaiada. Ele, preocupado, ficou apontando para ela e balbuciando algo, indignado. Talvez, nós herdemos em nosso ADN um sentimento de compaixão instintiva, e a vida muitas vezes faz com que ela vá se esvaindo.

Ao fim, ele aplaudiu efusivamente. Não entendeu 99% do que havia acontecido, presumo. Mas foi tocado pela magia de ver pessoas se encantando em cena com o ato de representar, de fazer arte.

Confirmei isso no espetáculo de dança. Com coreografias, brincadeiras, tudo muito mais subjetivo, porém lúdico, colorido e bem movimentado. Quase uma hora concentrado, ligado em tudo, esquecido de todo o resto, até mesmo do pai e da mãe.

Sei que sou repetitivo neste assunto, mas quando me falam sobre o futuro do teatro, eu costumo dizer que o teatro é a arte do futuro. Estamos cada vez mais virtuais. Tudo se resolve no virtual, se vê no virtual, e tem se enfraquecido a necessidade e o desejo do encontro.

A arte tem sofrido ataques cheios de não pode, não deve, ou deve e tem que ser assim ou assado, fugindo de suas subjetividades, liberdades, inventividades e fantasias, em prol de determinadas ideias, condutas, manifestos, tendências e modas.

A Arte tem sido destruída em sua essência também pela ausência de políticas para as artes. Vejo colegas desiludidos, desanimados, e a arte virou exceção em Salvador. Ter uma peça de teatro em cartaz é algo fora do comum. Uma coreografia, então, raridade. Sim, mataram a dança profissional bem antes do que o teatro.

A violência urbana tem afastado o público, muitas vezes, por mais que eu já tenha escrito sobre um detalhe importante: as pessoas são assaltadas em bares, restaurantes e lojas, e seguem frequentando os mesmos. Nunca houve notícia sobre assaltos em teatros, e as pessoas não vão por medo. O contrassenso é total, mas a preocupação existe.

Há também uma desconfiança com a qualidade do que vem sendo feito, que faz o público negligenciar o que criamos por aqui. Temos nossa parcela de culpa, realizando às vezes espetáculos para o próprio umbigo, ou de hermetismos inúteis e egóicos, ou, por outro lado, realizando coisas desesperadamente vendáveis e subestimando o gosto das pessoas. Mas são detalhes que não contam quando a peça vem de fora. Aí, nosso caipirismo fala mais alto, e basta vir espetáculos do sul maravilha que as pessoas pagam fortunas para encher teatros se forçando a gostar e achar pontos positivos, e muitas vezes para ver peças com menos qualidade do que as nossas, dos artistas locais que, aos trancos e barrancos, seguem produzindo coisa boa em nossos palcos.

Sabe-se, também, que com menos de 50 reais por mês você pode ter milhares de filmes, séries e esportes em casa, e isso tem prendido mais ainda o público em suas camas e poltronas. A preguiça atual quanto à leitura, quanto à experiência de se permitir novos mundos, espaços e experiências que fujam do cotidiano de séries, botecos e selfies, se refletem, em muito, na falta de ambição intelectual e artística dos tempos em que vivemos.

Então, uma pergunta natural poderia vir: como dizer que o teatro é a arte do futuro, se o presente é tão complicado?

É óbvio que se o público seguir se desinteressando, se as gestões municipais, estaduais e federais seguirem destruindo com a possibilidade de uma efetiva política para o setor, e se determinados reacionários, panfletários, evangélicos, identitários, vanguardistas mofados, extremistas, oportunistas et caterva seguirem perseguindo a arte em sua essência, a esperança equilibrista pode tropeçar e ficar prestes a cair da corda bamba.

Se eu venho refletindo e criticando, em minha escrita, os rumos políticos, estéticos e éticos das artes, não é só pensando em mim mesmo. Acho até que já passou do tempo de eu dar certo, então me preocupar com minha arte nem é mais tão significativo.

Minha preocupação é com a Arte, em si. Assim, maiúscula. Mas também com meus alunos e alunas da Escola de Teatro da UFBA, e os e as artistas que admiro, e seguem sem possibilidade de criar e se manter com sua arte. E, tão mais, minha preocupação é com a população de Salvador; pensando em escala local sobre tudo isso. Afinal, a arte é fundamental para a sensibilização, visão crítica e provocação estética da humanidade. Desde Platão que grandes pensadores defendem a Arte como uma base fundamental na formação do ser humano.

A Arte tem a capacidade de, sendo totalmente inútil, ter uma utilidade que nada mais no mundo consegue ter: levar a pessoa a outro mundo, deixá-la em suspenso por algumas dezenas de minutos, descobrindo um universo que, do big bang até a última estrela apagada, existe apenas entre o terceiro sinal e o cair das luzes e cortinas.

Esse momento único, que jamais se repetirá, mesmo estando o espetáculo em cartaz por anos, só existe, assim, num teatro.

São pessoas com suas histórias fazendo outras pessoas com suas histórias, mesmo que sejam as mesmas, pois o poeta será sempre um fingidor. São pessoas que usarão versos, cores, movimentos, palavras, gestos, luzes, para exprimir sentimentos, confusões, intrigas, mundos, vidas, abstrações ou concretudes reinventadas.

Se a humanidade seguir no rumo de agora, ela vai precisar cada vez mais ver o suor, a tensão do erro, a surpresa do improviso, a magia da Arte como descanso e provocação em relação à realidade.

E não haverá brincadeira, brinquedo, tela ou observação curiosa da vida que substitua esse momento. Momento onde um bebê, que sequer entende o mundo direito, consegue se concentrar no inútil milagre da Arte.