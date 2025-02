ARTIGO

Ilha de Itaparica quer equilibrar turismo e sustentabilidade

No total, serão criados cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos de priorizando os habitantes locais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 05:00

Um dos destinos mais encantadores da Bahia, com suas praias paradisíacas, rica história e cultura vibrante, a Ilha de Itaparica atrai anualmente milhares de visitantes. Porém, como acontece em muitos polos turísticos brasileiros, Itaparica enfrenta desafios significativos, principalmente na alta temporada, quando sua população fixa aumenta exponencialmente, de cerca de 70 mil habitantes para 300 mil visitantes. >

Esse aumento repentino de demanda pressiona os serviços públicos e a infraestrutura local, gerando impactos sociais e ambientais. Apesar disso, o potencial turístico da região permanece intacto, e esforços têm sido feitos para enfrentar essas adversidades e construir um futuro mais sustentável para a Ilha.>

Entre os projetos que estão redesenhando o cenário da Ilha, destaca-se o Village Itaparica, o maior empreendimento imobiliário das últimas quatro décadas em Vera Cruz. Erguido no local onde funcionava o histórico Club Med, o empreendimento representa um novo ciclo de valorização e desenvolvimento para Itaparica. >

Liderado pela Eindom Empreendimentos, que faz parte do grupo Lorinvest, com sólida experiência e compromisso com o desenvolvimento sustentável, o Village Itaparica está integralmente alinhando à agenda ASG (Ambiental, Social e Governança). Desde o início, o projeto de multipropriedade foi concebido com foco no equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e desenvolvimento social. >

Com a antecipação do início da primeira fase das obras, o empreendimento de multipropriedade já está impactando positivamente a economia local, com a contratação de mão de obra da região. No total serão criados cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos, com prioridade para a contratação de trabalhadores locais, que também serão capacitados para as novas oportunidades.>

O turismo sustentável é uma poderosa ferramenta para transformar comunidades locais, mas exige planejamento e colaboração. Para que o crescimento da Ilha beneficie moradores e visitantes, é essencial adotar práticas que respeitem o meio ambiente, valorizem a cultura local e promovam a inclusão social. Esse esforço conjunto requer a união entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, de modo a beneficiar moradores e visitantes. >

Às iniciativas no âmbito social somam-se àquelas voltadas à preservação do ecossistema, como os projetos de recuperação de manguezais e bancos de corais, fundamentais para a biodiversidade da região e para a proteção costeira. Ao combinar desenvolvimento econômico com preservação ambiental e valorização cultural, o empreendimento reforça que o crescimento sustentável é possível e necessário.>

O futuro promete ser mais equilibrado, próspero e sustentável para moradores e visitantes se trabalharmos juntos.>