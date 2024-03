Nelson Cadena

Uma rádio baiana do interior, em 1925

A Rádio Clube de Nazareth, fundada um ano depois da Rádio Sociedade da Bahia, foi também uma das pioneiras no país

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 05:00

Um ano e sete meses após a fundação da Rádio Sociedade da Bahia, cujo centenário transcorre em 24 de março próximo, foi fundada em Nazaré das Farinhas a primeira emissora de rádio do interior da Bahia: Rádio Clube de Nazareth. Foi também uma das pioneiras no país. Difícil estabelecer um ranking cronológico da matéria pela inconsistência das informações existentes. A história do rádio foi contada pelos seus protagonistas, com o mínimo de isenção.

A Rádio Clube de Nazaré é uma ilustre desconhecida em qualquer publicação. Na Bahia imaginávamos que a Rádio Commercial e a Rádio Clube, esta, de Salvador, fundadas em 1933 e 1934, fossem a segunda e a terceira emissoras baianas. As duas tiveram vida curta. A sua concessão foi cassada no período da ditadura Vargas, sob o argumento de deficiência técnica, algo do gênero. A Rádio Commercial pertencia ao jornal O Imparcial e foi uma emissora muito qualificada na sua programação, enquanto durou.

A rádio nazarena foi fundada em 18 de outubro de 1925 “destinando-se a proporcionar a seus associados, além de audições de radiotelefonia, diversões outras, de acordo com seus estatutos, como poderá V.Exa. verificar pelo exemplar que tenho o prazer de incluir a esta”, informou o secretário da emissora, Álvaro Pereira, em ofício endereçado a Antenor Augusto de Miranda, presidente da Rádio Sociedade da Bahia. O exemplar a que a missiva se refere, imagino que tenha sido a edição do dia do jornal O Conservador, fundado e dirigido pelo poeta e romancista Anísio Melhor e que circulou de 1912 a 1945.

O intelectual foi um dos fundadores da emissora e membro da diretoria com o cargo de orador. Se hoje não faz sentido ser o orador oficial de uma diretoria de emissora de rádio, naquela época era relevante. A grade de programação de todas as rádios brasileiras consistia basicamente em música, poesia, discursos e conferências e mais tarde, notícias. As emissoras que desenvolveram o radiojornalismo eram vinculadas, ou associadas a jornais. Não sabemos se a rádio de Nazaré chegou a ter algum vínculo com o jornal O Conservador, além do fato de seu diretor ser um dos fundadores.

No ofício endereçado à Rádio Sociedade a emissora informa: “O Rádio Club de Nazareth possui hoje um aparelho tipo Murdock-Netrodyne Receiver, com 6 válvulas e alto-falante Magna Vox, tendo nas suas experiências dando resultados altamente satisfatórios, proporcionando-nos, mesmo, o grato prazer de ouvirmos com bastante nitidez, as audições dessa Sociedade”. Os aparelhos Murdock eram receptores de alta qualidade, superiores aos de galena, mas não transmissores. E se transmissores, apenas de um usuário para outro. Por isso, talvez com o objetivo de publicidade, saliente a nitidez da recepção irradiada pela Rádio Sociedade da Bahia.

Não temos indícios de quanto tempo durou essa rádio do interior do Estado. E nem sabemos se chegou a ter uma grade de programação regular com audiência.