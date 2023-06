Horóscopo de 31/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Vazia das 11h54 até 20h46



Respira fundo, com despreocupação e leveza, desfrutando do regozijo de existires num planeta belo, mas também um tanto assustado com o resultado da teimosa ignorância humana, que construiu uma civilização materialista e cientificista, cheia de garbo e opulência, mas que inevitavelmente produz sofrimento e separatividade, já que se recusa a aceitar outras realidades que não sejam percebidas através dos cinco sentido, e chama as outras realidades de crenças, porque para a objetividade só a realidade concreta mereceria ser chamada de realidade.