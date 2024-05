PAULA THEOTONIO

Casa Chandon Brasília doará 100% da renda para vítimas das enchentes no RS

Leia a coluna de Paula Theotonio

Paula Theotonio

Publicado em 17 de maio de 2024 às 21:28

Crédito: Divulgação

Após edições em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, é a vez de Brasília (DF) receber o projeto Casa CHANDON. Deste sábado (18) até 25 de maio, a CHANDON Brasil promove no espaço Patú Anú uma experiência imersiva nos pilares da marca, envolvendo projeções audiovisuais, vivências de harmonização e ações que engajam a comunidade através de arte e cultura.

O ingresso custa R$ 250 e pode ser adquirido neste site, com tours iniciando a partir das 11h. Toda a renda do evento — incluindo os ingressos, vendas na loja pop-up e bares — será doada a entidades parceiras que apoiam as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Segundo os realizadores, essa iniciativa é uma forma de “reconstruir em conjunto um futuro de possibilidades”. É encorajada, ainda, a doação de 1kg de alimento não perecível, também como forma de arrecadar recursos.

Programação com cultura, arte e gastronomia locais

Não é à toa que a Casa CHANDON se categoriza como “experiência imersiva”. A primeira parada do tour guiado é na Sala Terroir, uma envolvente imersão audiovisual e cultural nos vinhedos da marca. Através de um vídeo instalação, os visitantes serão transportados para as deslumbrantes paisagens das Serras Gaúcha e do Sudeste, onde estão as videiras da vinícola.

O próximo destino é o Bar Degustação, onde são degustados quatro rótulos da linha de espumantes CHANDON em uma experiência coletiva, conduzida por um dos enólogos da marca. Em seguida é servido um almoço ou jantar no restaurante do Patú Anú, com menus deliciosos elaborados pelos chefs Ivana Gasparotto e Igor Castro.

Ao longo da semana haverá talks mediados pela sommelier e jornalista Paula Theotonio e apresentados por especialistas da CHANDON; e pocket shows dos cantores Dhi Ribeiro e Marcelo Café, que prometem entreter o público com o melhor da música local. O lounge bar, que servirá os rótulos premium da linha Excellence, contará com apresentações dos DJs brasilienses Ana Chris (residente) e Cabra Guaraná, que estará presente no último dia da casa comandando a Sunset Party.

O penúltimo destino desta jornada é o Bar CHANDON Passion, que oferece uma seleção de drinks à base de do espumante Passion On Ice. Em qualquer etapa do tour, os visitantes podem conhecer a loja pop-up, repleta de espumantes e itens colecionáveis da marca. Entre os objetos de desejo estão o chapéu de palha de butiazeiro, árvore endêmica do Rio Grande do Sul com a qual a vinícola tem um projeto de replantio em colaboração com a Embrapa; e as tote bags personalizadas pelo talentoso artista plástico brasiliense Toys Daniel.

Pretos em destaque

Uma das grandes novidades desta edição é a parceria com o Jantar Preto, um projeto concebido pelos publicitários Levis Novaes, membro do squad de influenciadores da CHANDON, e Kevin David. Marcada para a noite de 23 de maio, a ação trará talentos negros locais para desfrutar da atmosfera única da casa, culminando em um jantar exclusivo seguido por um pocket show da talentosa artista Dhi Ribeiro. Além disso, haverá um talk sobre Comunidade e Diversidade, com a presença de Levis Novaes, Adriano Ciavdar, gerente de marketing da CHANDON, e outros convidados especiais.

“A ideia do Jantar Preto surgiu de uma urgência de criar espaços de luxo não só ocupados, mas protagonizados por pessoas e lideranças negras do mercado criativo. Como pioneiros no segmento, levaremos essa experiência para a comunidade negra de Brasília para vivenciar este momento de celebração, conexão e construção de novos imaginários”, afirma Levis Novaes.

Sustentabilidade

A Casa CHANDON Brasília tem, ainda, parcerias com chocolates Lindt, Granado e teve seu projeto idealizado pelo Estúdio Guto Requena. Desde a seleção dos materiais até a escolha do espaço, cada decisão foi pensada para promover a redução e reutilização de resíduos não recicláveis. Além disso, o projeto incorpora o conceito de circularidade ao reutilizar mobiliário das três edições anteriores da Casa, dando uma nova vida e propósito a esses elementos.

Essa preocupação com a sustentabilidade do projeto se conecta com um dos pilares da marca. CHANDON é primeira vinícola no Brasil especializada em espumantes e certificada por sua elaboração sustentável; com obtenção do selo PIUP através da Embrapa. Entre as práticas ambientalmente amigáveis, estão manejo do solo com cobertura vegetal permanente, uso preferencial de adubos orgânicos aos minerais, preservação da biodiversidade em áreas úmidas e bosques nativos e reciclagem de resíduos. Na adega é realizado tratamento de resíduos líquidos e sólidos; são selecionadas garrafas elaboradas com 70% de vidro reciclado e mais leves; além da adoção da energia solar e outras ações.

Saiba mais sobre a Chandon aqui:

CASA CHANDON BRASÍLIA

Quando: De 18 a 25 de maio de 2024

Horário da Casa: das 11h às 22h.

Local: Patú Anú - SMLN ML 12 Trecho 12 - Brasília, DF, 71540-120

Capacidade: 250 pessoas/dia com 6 grupos de 10 pessoas por dia.

O impacto da tragédia ambiental na vitivinicultura do RS (e como ajudar)

Vinícola Speranza destruída Crédito: Brasil de Vinhos

De acordo com matéria do portal Brasil de Vinhos, cerca de 500 hectares de plantações de uva foram afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul e consequentes deslizamentos, desmoronamentos e cheias. Os dados são da Emater/RS-ASCAR, órgão de promoção do desenvolvimento rural no estado. O impacto maior foi na Serra Gaúcha, principal região produtora de vinhos do país, com a concentração dos prejuízos em Bento Gonçalves e Pinto Bandeira.

Mais difícil que mensurar, neste exato momento, o real impacto desse desastre na produção de vinhos do país; é calcular quanto tempo levará até que os pequenos produtores se reergam. Com intuito de apoiar esses empreendedores, diversas iniciativas de doação e de compra de vinhos têm sido realizadas pelo país.

Uma delas é a #comprevinhogaúcho, do portal Brasil de Vinhos; que incentiva os amantes da bebida a adquirirem rótulos diretamente de vinícolas ou de lojas especializadas, online ou físicas, em todo o país. Mesmo com o prazo de entrega indefinido quando a compra é direta do produtor, a ideia é apoiar essa indústria tão importante para a cultura gaúcha e que envolve milhares de pessoas, desde viticultores a trabalhadores da indústria.