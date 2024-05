Conselho de Ética completa um mês com caso Binho Galinha parado

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) completa exatamente um mês de instalado, nesta sexta-feira (17), sem avançar na apuração do caso do deputado estadual Binho Galinha.

Parlamentares, que integram o colegiado e foram ouvidos pela coluna, jogam no colo do presidente do conselho, Vítor Bonfim (PV), a responsabilidade pela investigação contra Binho Galinha não ter tido andamento até agora.