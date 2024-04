MARROM

A baiana Solange Barreto realiza a 11ª edição da Festa de Yemanjá na França

A 11ª edição do Festival Culturel Brasilien, cujo ponto alto é a Festa de Yemanjá, acontece no dia 7 de julho

Osmar Marrom Martins

Publicado em 18 de abril de 2024 às 05:00

Solange e o Babalorixá Anderson na festa de Yemanjá em Nice Crédito: divulgação

Do outro lado do Atlântico, mais precisamente em Nice, no sul da França, vem mais uma boa notícia. Sem nenhum apoio oficial, a baiana Solange Barreto, com a sua produtora Brasuca Show, realiza a 11ª edição do Festival Culturel Brasilien, cujo ponto alto é a Festa de Yemanjá, no dia 7 de julho, quando acontece o cortejo tradicional.

Eu tive oportunidade de conhecer a festa e fiquei impressionado. Me senti como se estivesse dia 2 de fevereiro no Rio Vermelho, claro que em proporções menores. Mas, tem o ritual comandado pelo Babalorixá Anderson Argolo e o barco com os presentes para a Rainha do Mar. Também consta do evento workshops e feiras (dia 5) e concertos musicais (dia 6).

Luiz Caldas abre sua temporada de forró

O cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas abre sua temporada de forró 2024, no dia 18 de maio, a partir das na Chácara Baluarte, localizada no Santo Antônio Além do Carmo. Para tornar a noite ainda mais especial e com a cara da festa junina, o artista Dorgival Dantas é o convidado. Os ingressos custam R$ 100 e estão à venda no Ticketmaker.

TUM-TUM-TUM*

1 Nos dias 3 e 4 de maio, a BainaSystem apresenta o espetáculo o Nossa Cultura em Primeiro Lugar, que sucede Sambaqui Show. Será na Ádio, em São Paulo. Para esse show, a banda comandada por Russo Passapusso e Roberto Barreto acrescenta à sua formação tradicional um naipe de sopros, com Sidmar Vieira (trompete), Mayara Almeida (sax tenor) e DougBone (trombone).

2 Horizontes, primeiro álbum da cantora e compositora franco-baiana Mallaika, nascida na Costa do Marfim, África, e crescida na ilha de Itaparica, no berço das águas de todos os orixás, será lançado no próximo dia 19 de abril, em todas as plataformas musicais. A direção é de Cadinho Almeida, baixista, produtor musical e responsável pelos arranjos. Trata-se de uma verdadeira ode aos ritmos afrobaianos e latinos, passeando por sambas, ijexás, bolero, cumbia, reggaeton rock e o blues.

3 Em homenagem a São Jorge, santo de sua devoção, Zeca Pagodinho prepara um presente especial para seus fãs: o lançamento do primeiro single do audiovisual Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo. A data escolhida é a do dia 23 de abril, quando o trabalho estará disponível em todas as plataformas de música. O audiovisual foi gravado em fevereiro no Estádio Nilton Santos/Engenhão.

Tonho Matéria Crédito: divulgação

Tonho Matéria comemora com festa seus 60 anos

Prestes a completar 60 anos de idade no mês de maio, Tonho Matéria está com vários projetos para agitar a cena musical. No próximo fim de semana, ele estará em dose dupla na Micareta de Feira de Santana: no sábado (20), puxa trio elétrico no circuito Maneca Ferreira, e no domingo (21), se apresentará com Autorais, formação com os também cantores Jorge Zarath e Tenison Del Rey, na Praça da Kalilândia, circuito Charles Albert. Para o repertório que será apresentado na folia fora de época feirense, Tonho incluiu os sucessos Olodum Força Divina, Rum Bragadá, Ginga e Expressão, Menina Me Dá Seu Amor, Vieram Três Pra Bater No Negro, entre outros. Além dos 42 anos de carreira, este ano, o sucesso Melô do Tchaco, que caiu no gosto popular e mostrou Tonho para o Brasil, completa 30 anos.

