Baiano Kal Santos faz Arrastão de Yemanjá em Bari, na Itália

Kal Santos. Crédito: Divulgação

Depois de Paris (França), Lisboa (Portugal) e Tóquio (Japão), agora a Itália terá oportunidade de conhecer mais uma vez a força das manifestações culturais da Bahia. A décima terceira edição do Arrastão de Yemanjá em Bari acontece no domingo (24), com o evento Longo Mar de Bari (que fica no Sul da Itália), a partir das 10h da manhã. À frente da organização está o baiano Kal Santos, que já mora há muitos anos na Europa e sempre realiza festas que remetem à sua amada Bahia, que ele diz não esquecer jamais. Além do arrastão, também haverá seminários de percussão e dança. “Vestidos de azul e branco ,levaremos nosso presente de amor e paz em homenagem à Rainha do Mar”, revelou o baiano em conversa com a coluna.

A Refestança de Gilberto Gil e Rita Lee completa 45 anos

Para comemorar os 45 anos do Refestança, turnê que reuniu Gilberto Gil e Rita Lee a Universal Music está reeditando o disco em vinil dentro do projeto Clube do Vinil, com curadoria de Chalés Gavin e textos assinados por Tárik de Souza. Depois de passarem por experiências nada agradáveis, quando foram presos por porte de maconha, Gil e Rita resolveram “arrombar” a festa e percorreram o Brasil, lotando ginásios e casas de shows. Em Salvador, se i apresentaram no Ginásio Antônio Balbino, o Balbininho, derrubado na construção da Arena Fonte Nova. O repertório é repleto de sucessos, como Arrombou a Festa, Back in Bahia, Ovelha Negra, Domingo no Parque, Odara e Só Quero um Xodó, entre outros.

Gilberto Gil e Rita Lee. Crédito: Divulgação

Projeto Bandas de Música

A partir do final de setembro, o Projeto Bandas: Sistema Pedagógico de Apoio às Bandas de Música vai oferecer capacitações presenciais gratuitas em instrumentos de sopro e percussão e linguagem musical em 15 cidades dos estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. A ação começa por Serrinha (BA) e Barra do Piraí (RJ) e as inscrições para essas primeiras oficinas já estão abertas em www.projetobandasdemusica.com.br.

TUM-TUM-TUM*

1 Depois de abrirem a sexta-feira do Carnaval de Salvador deste ano, o trio formado por Ana Mametto, Carla Visi e Márcia Short vai apresentar novamente um repertório em homenagem a Gal Costa, durante o Festival da Primavera no sábado, dia 30, na Praça do Campo Grande, no mesmo mês em que é celebrado o aniversário da cantora tropicalista. A direção é do músico, arranjador e produtor musical Yacoce Simões. O show é gratuito e aberto ao público.

2 O cantor e compositor mineiro Flávio Venturini, que tem fortes ligações com a Bahia, se apresenta no dia 22 de novembro, a partir das 21h, no Restaurante Amado. No repertório, sucessos que marcaram sua carreira como Espanhola, Linda Juventude e Todo Azul do Mar, entre outras. Reservas pelo WhatsApp (71) 98883-9111 com Ginno Larry .