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Agenda: Salvador com Alceu Valença, Tom Zé e outros programas imperdíveis

Do sagrado ao Bahia Bass que sacode o Rio Vermelho, a cidade segue entregando arte e diversão

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 4 de abril de 2026 às 08:00

a exposição
A exposição "Terno das Almas" Crédito: Ana Kruschewsky

Fé na arte

Se você busca um programa que alimente a alma e o olhar, precisa subir a Ladeira do Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo, para conferir a exposição "Terno das Almas" no ME Ateliê da Fotografia. A mostra é uma homenagem sensível a um ritual secular de Igatu, na Chapada Diamantina, onde mulheres vestidas de branco conduzem uma procissão de fé que chegou a silenciar por 23 anos antes de ser retomada. Sob a curadoria de Reinaldo Giarola, dezesseis artistas do Brasil e dos Estados Unidos - como Vini Chapada, Ana Kruschewsky e Gelaryn Shukwit - capturaram a serenidade dos lençóis brancos e a força desse patrimônio imaterial em 16 obras inéditas. O anfitrião Mário Edson nos convida a atravessar a fronteira entre o visível e o invisível através de fotografias e artes plásticas que registram a luz rara das noites de procissão. A visitação é gratuita e acontece sempre de sexta a domingo, das 16h às 19h. Em cartaz até o próximo dia 26.

Tom Zé, ganha um retrato profundo e instigante no documentário
Tom Zé ganha um retrato profundo e instigante no documentário "Todos os Olhos" Crédito: Divulgação

O cientista do Sertão

O nosso gênio de Irará, Tom Zé, ganha um retrato profundo e instigante no documentário "Todos os Olhos", dirigido por Jorge Brennand Junior. O filme, que tem duração de 105 minutos, nos leva para dentro da mente desse "cientista do sertão" que trata a música como um campo de experimentação constante, preferindo os caminhos da invenção ao conforto dos cliques. Com depoimentos de gente como Mallu Magalhães, Fernanda Takai e sua companheira de longa data, Neusa Martins, a obra revela tanto a habilidade técnica de suas "pílulas de música" quanto sua rotina íntima e o desejo de nunca parar de criar. Você pode se programar para assistir à estreia na próxima sexta-feira (10), às 22h, sintonizando o SescTV ou acessando pela plataforma e app Sesc Digital.

Salvador em 62 traços

Para celebrar os 477 anos da nossa capital, o Museu da Misericórdia, no Centro Histórico, recebe a "Mostra 477", uma coletiva robusta que reúne 62 obras de 62 artistas baianos ou radicados aqui. Com curadoria de Ângela Petitinga e Chico Mazzoni, a exposição é um passeio por diferentes suportes, indo da pintura e fotografia até joalheria e esculturas em cerâmica que utilizam a técnica japonesa Raku. Além da diversidade contemporânea, a mostra presta um tributo ao mestre Carybé, expondo duas de suas obras. Você pode conferir tudo isso de perto neste sábado (4), das 9h às 16h30, lembrando que o museu fecha aos domingos e feriados. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$ 30 (inteira) e R$15 (meia) e a exposição segue aberta até o próximo dia 18.

a discotecagem de Mauro Telefunksoul, o mestre por trás do estilo Bahia Bass
Mauro Telefunksoul é o mestre por trás do estilo Bahia Bass Crédito: Divulgação

O grave da rua

Quem não dispensa uma pista de dança com identidade baiana já tem destino certo para a madrugada deste sábado (4). A Borracharia, no Rio Vermelho, abre suas portas a partir das 23h59 para receber a discotecagem de Mauro Telefunksoul, o mestre por trás do estilo Bahia Bass. O som é uma fusão poderosa de ritmos como o samba-reggae e o ijexá com batidas eletrônicas carregadas de graves, garantindo aquele swing urbano e cheio de energia que é a cara das nossas noites de rua. Para garantir seu lugar nesse caldeirão sonoro, o acesso é feito com o pagamento de R$ 30 diretamente na porta do estabelecimento, localizado na Rua Conselheiro Pedro Luiz.

Prepare o fôlego, que Alceu Valença está chegando com a turnê
Prepare o fôlego que Alceu Valença está chegando com a turnê "Alceu 80 Girassóis" Crédito: Divulgação

Oitenta Sóis

Prepare o fôlego, que Alceu Valença está chegando com a turnê "Alceu 80 Girassóis" para celebrar suas oito décadas de vida em plena forma. O espetáculo, que promete ser solar e vibrante, revisita clássicos absolutos como "Anunciação", "Tropicana" e "Belle de Jour", sem esquecer a força carnavalesca dos frevos e maracatus. O encontro com o público soteropolitano acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves na próxima sexta-feira (10), às 19h. É um projeto especial para grandes arenas que agora ocupa o nosso palco, e os ingressos já podem ser adquiridos no Sympla.

Por @flaviaazevedoalmeida

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