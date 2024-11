COLUNA DO MARROM

É Carnaval baiano em Santa Catarina com o Folianópolis

As atrações são Banda Eva, Léo Santana, Bell Marques, Parangolé, Ivete Sangalo, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e É o Tchan

Osmar Marrom Martins

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 10:04

Folianópolis 2024 Crédito: Divulgação

Começa hoje (14) e vai até sábado (16), na capital de Santa Catarina, o Folianópolis edição 2024. No trio elétrico, as atrações permanecem 100% dedicadas ao Axé, enquanto no after, exclusivo para o camarote, os foliões podem contar com atrações de pagode, sertanejo e música eletrônica. A festa acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Passarela Nego Quirido.

Nesta quinta-feira (14), a noite conta com a Banda Eva, de Felipe Pezzoni, Léo Santana, e Bell Marques; sexta-feira (15), a banda Parangolé entra em cena, e faz a última apresentação no Folianópolis com Tony Salles. O tão esperado retorno da poderosa Ivete Sangalo e em seguida a Timbalada.

No sábado (16), tem Tomate (Tom Kray), Xanddy Harmonia, e o grupo É o Tchan encerra a grade de atrações. No after exclusivo para clientes camarote a folia vai até mais tarde com o grupo Kamisa 10, a dupla sertaneja Bruninho e Davi, e a DJ Samhara, que se apresentou no Rock In Rio deste ano e estará no Lollapalooza 2025. Os ingressos para o Folianópolis estão disponíveis através da Blueticket.

O livro de João Américo, o homem da sonorização

O pernambucano João Américo (agora cidadão soteropolitano) é um dos mais queridos profissionais ligados ao áudio que ficou conhecido com a sua empresa de sonorização fazendo shows para os grandes astros da MPB. Quando ele criou a Áudio Et Design, para fabricar caixas de som, sentiu a necessidade de usar as redes sociais para divulgar as caixas contando um pouco de sua vivência com os artistas a exemplo de Zizi Possi e Cazuza - ele fez a última excursão do artista. Os textos despertaram a atenção do jornalista e produtor Andrezão Simões que incentivou João a escrever um livro com essas histórias. E o resultado será apresentado pela primeira vez no próximo dia 26, na Semanáudio no Hotel Stella Maris. Ele promete um outro lançamento no Teatro do ICBA, onde começou a trabalhar com sonorização.

João Américo Crédito: Divulgação

A maratona de Réveillon da Banda EVA

O Réveillon da Banda Eva, comandada por Felipe Pezzoni, terá sete dias de festa. Começa no dia 26 de dezembro (quinta), no Réveillon Amoré, em Ipojuca, Pernambuco. De lá, a banda desembarca no dia 27 (sexta), na Bahia, para animar o Réveillon Destino, que acontece na Praia de Itacimirim, no litoral norte.



No sábado (28), será a vez do Réveillon dos Quereres, na Praia de Baixio, no município baiano de Esplanada. Dia 29, o grupo marca presença no Réveillon dos Milagres, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Por lá, a banda vai receber convidados e animar a noite que leva o nome de “Beleza Rara”, um dos grandes sucessos de sua história. Já no dia 31 de dezembro, a grande virada acontece no Réveillon Mil Sorrisos, na Praia de Japaratinga, em Maragogi, Alagoas. Para começar 2025 com o pé direito, muito axé e alegria, no dia 2 de janeiro, a banda EVA faz a festa em Trancoso, na Ressaca de Réveillon. Já no dia 3, o grupo desembarca em Caraíva, onde encerra a maratona.

Felipe Pezzoni, da banda EVA Crédito: Divulgação

Tum Tum Tum

1 - Armandinho Macedo, autor de grandes sucessos da música brasileira, se reúne no dia 21 de novembro com o também guitarrista Eric Assmar, referência no cenário atual do blues brasileiro, para a gravação ao vivo de seu novo álbum “Armandinho & Eric Assmar”. Será no palco do Cineteatro 2 de Julho, recém-inaugurado na cidade de Salvador, no bairro da Federação, onde os guitarristas irão realizar duas apresentações na mesma data.

2 - As cantoras Laurinha Arantes e Carla Visi, ex-vocalistas da banda Cheiro de Amor, são as primeiras confirmadas para a captação do material, que vai celebrar os 45 anos de existência do grupo. A gravação acontecerá na Concha Acústica do TCA dia 23 de janeiro de 2025.Els se juntarão à atual cantora do Cheiro, Raquel Tombesi. Os ingressos para a festa já estão à venda em https://bit.ly/4hYDa8n