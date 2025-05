GOIÁS

Com salários de até R$ 6,6 mil, Câmara publica edital para concurso público

Inscrições poderão ser efetuadas no mês de junho

A Câmara Municipal de Itajá, no estado de Goiás, publicou edital do concurso público Nº 01/2025. Com salários de até R$ 6,6 mil, o certame vai preencher quatro vagas imediatas e mais 12 reserva. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 5 e 20 de junho.>