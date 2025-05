POLÍCIA PENAL

Homem é preso após tentar fazer teste de aptidão física de concurso no lugar de outra pessoa

Essa era uma das fases finais do concurso, que tem salário inicial que pode chegar a R$ 4.478,31

Um homem, que não teve a identidade divulgada, acabou preso na manhã desta terça-feira (6), após tentar se passar por outra pessoa para fazer um Teste de Aptidão Física (TAF) na Vila Militar, no bairro do Bonfim. A avaliação é uma das fases do concurso da Polícia Penal. O homem, que estava com documentação falsa, chegou a realizar o teste abdominal, o primeiro do TAF, mas acabou levantando a suspeita da comissão de Concurso, que acionou a Polícia Civil. >

De acordo com informações da comissão organizadora do concurso, três investigadores foram até o local e realizaram a prisão em flagrante do suspeito. Uma equipe do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), em conjunto com policiais civis, conduziram o suspeito até uma unidade policial. O homem, que é de Pernambuco, foi autuado por falsificação de documento e fraude em concurso público. A polícia ainda não encontrou o candidato que deveria realizar o teste. As investigações seguem em curso.>