OPORTUNIDADES

Em busca de um estágio? Confira 650 vagas na Bahia e dicas certeiras para se destacar

Início do semestre é melhor época para encontrar vagas

As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 1.518, com opções em todas as regiões do estado e também em formato remoto. Para quem está começando a carreira ou deseja trocar de área, o início do semestre é um dos períodos mais promissores para entrar no mercado de trabalho.