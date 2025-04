EMPREGO

IFG abre concurso para professor com salários de até R$ 8 mil

Inscrições custam R$ 40 e devem ser feitas pela internet

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:38

IFG Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com processos seletivos abertos para contratação de professores substitutos em diversas áreas. As vagas estão distribuídas entre os campi de Anápolis, Senador Canedo, Itumbiara, Formosa e Luziânia, com cargas horárias de 20 ou 40 horas semanais, e salários que variam de acordo com a formação acadêmica dos candidatos, podendo chegar a R$ 8.058,29.>

Para o campus de Luziânia, está disponível uma vaga com jornada de 40 horas semanais. As inscrições vão até 13 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo site do IFG. A taxa de inscrição é de R$ 40. O salário base é de R$ 4.326,60, com retribuição por titulação (RT) conforme o grau acadêmico do candidato: com doutorado, o valor total pode alcançar R$ 8.058,29. Os benefícios previstos incluem auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte de R$ 1.000.>

No campus de Anápolis, as oportunidades são para as áreas de Filosofia, Engenharia Civil, Engenharia da Mobilidade ou Engenharia de Transportes. A carga horária pode ser de 20 ou 40 horas semanais, e as inscrições ficam abertas até o dia 12 de maio, também pelo site do instituto. Para jornadas de 40 horas, os vencimentos vão de R$ 4.326,60 (graduação) a R$ 8.058,29 (doutorado). Já para 20 horas, os valores variam de R$ 3.090,43 até R$ 4.867,43.>

Em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, a vaga é voltada para professores de Engenharia de Produção. A jornada também pode ser de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições terminam em 15 de maio, com o mesmo valor de R$ 40. Os salários para 40 horas variam de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, dependendo da titulação. Para 20 horas, a remuneração vai de R$ 2.437,59 até R$ 3.839,21.>

O campus de Itumbiara, localizado no sul do estado, abriu vagas para profissionais com formação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Mecatrônica. O período de inscrição vai de 1º a 11 de maio. As jornadas são de 20 ou 40 horas por semana. Para meio turno, os salários vão de R$ 3.090,43 até R$ 4.867,43, conforme o nível de formação.>

Já em Formosa, há uma vaga para professor de Matemática com carga de 40 horas semanais. As inscrições vão de 1º a 14 de maio, e seguem o mesmo valor e procedimento dos demais campi. Os vencimentos seguem a mesma estrutura de Luziânia, variando entre R$ 4.326,60 e R$ 8.058,29, com os mesmos auxílios garantidos por lei.>

Em todos os editais, a remuneração inclui a retribuição por titulação (RT), aplicada ao salário base de acordo com o nível acadêmico. Além disso, os candidatos contratados receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, conforme previsto na legislação vigente.>