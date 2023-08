Festa em Jequié para os 80 anos de Wally Salomão

O poeta Waly Salomão. Crédito: Divulgação

O genial poeta, ator, escritor, compositor e agitador cultural Waly Salomão completaria 80 anos dia 3 de setembro. Para marcar a data, a Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié – Felisquié, que chega à sétima edição, vai celebrá-lo. Os eventos acontecem de e 1 a 3 de setembro em espaços culturais da cidade, como o Centro de Cultura de Cultura ACM, o Auditório Waly Salomão da UESB – Campus de Jequié, o Museu Histórico João Carlos Borges e em ruas onde Waly nasceu e percorreu durante sua vida.

Segundo o curador da Felisquié e secretário de Cultura e Turismo da prefeitura de Jequié, Domingos Ailton, para incentivar os estudantes a conhecerem a vida e a obra do autor de Me Segura que Vou Dar um Troço, estão sendo realizadas nas escolas a Felisquié Itinerante.

Já estão confirmadas as presenças do poeta, designer e cenógrafo Omar Salomão, filho do homenageado; da gaúcha Manoela Sawitzki, doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade (PUC- Rio), escritora, roteirista e jornalista; do escritor e Roberto Martins e da cantora Adriana Calcanhotto.

Acompanhada do músico Pedro Sá e com mediação de Omar Salomão, Adriana fará um bate-papo musical com canções, poesia e histórias sobre a vivência com Waly Salomão, que morreu em 2003. E mais: um cortejo puxado pelo mini-trio Tuk Tuk Sonoro, com Sylvia Patricia, vai reviver os grandes sucessos do poeta jequieense.

A Bahia em alta na Austrália

O artista plástico Alberto Pita vai levar seu trabalho para a 24ª Bienal de Sidney (@biennalesydney), na Austrália, com o tema Ten Thousand Suns, que acontece em março de 2024. “A convite do Cosmin Costinas (@cosmincostinas) e do Inti Guerrero (@intiatawalpa), voui apresentar uma série de tecidos de minha autoria e de meu acervo para mostrar como o Carnaval utiliza a alegria como forma de luta, força, organização e protesto no cenário baiano”, afirma Pita. Também em 2024, outro baiano, Danilo Pedreira, que mora no país da Oceania, vai realizar a terceira edição do Carnaustália. Em breve ele anuncia data e local da festa.

Ceci Alves na equipe de Dona Beja

A querida jornalista e cineasta Ceci Alves é uma das colaboradoras do Projeto Dona Beja, telessérie da HBO MX que terá no papel principal Grazi Massafera. O projeto foi escrito pelos autores Daniel Berlinsky e Antônio Barreira. Além de Ceci, que está na equipe de roteiristas da série Torto Arado, também colaboraram as roteiristas Maria Clara Mattos ( Tapas e Beijos), Cecília Giannetti (Afinal, o Que Querem as Mulheres?) e Clara Anastácia (Negro Muro).

Tambores da Igualdade

A Escola Olodum realiza no Agosto da Igualdade a Oficina de Percussão: Tambores da Igualdade. O projeto gratuito é voltado para o público de 7 a 25 anos. Todos os alunos devem estar matriculados e cursando o ensino público. Os candidatos podem se inscrever, até domingo, em forms.gle/2WRU8Swu3m4x1EiGA.

TUM-TUM-TUM*

1 O dublê de médico, compositor e carnavalesco Eduardo Gil lança, amanhã, nas plataformas digitais, o álbum Duetos, comemorativo aos seus 40 anos de carreira. Com direção musical de Jonga Cunha e participações de convidados ilustres como Armandinho Macedo, Durval Lelys, Luiz Caldas, Magary Lord, Tuca Fernandes, Kart Love, Léo Estakazero, Ricardo Chaves, Toni Dórea e Eric Assmar.

2 A segunda edição da Expo Carnaval Brazil está confirmada para os dias 24, 25 e 26 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador. Carlinhos Brown, que será uma espécie de mestre de cerimônias, anunciou a novidade nas redes sociais. O evento terá escolas de samba, trio elétrico e maracatu, além dee muitos painéis. Uma das novidades é o Metaverso, Carnaval Academy.