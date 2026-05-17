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Ferrari ganha R$ 1,3 milhão por carro; Volvo, R$ 20 mil. Veja lista

Na décima posição do ranking, a Honda precisa vender 74 carros para alcançar o mesmo lucro obtido pela Ferrari em apenas uma unidade

Antônio Meira Jr.

Publicado em 17 de maio de 2026 às 17:03

O fabricante italiano lucrou, em média, R$ 1,3 milhão por veículo, o maior de todo o mercado Crédito: Divulgação

Produzir um carro custa muito, desde o desenvolvimento até o transporte para o revendedor. Com a disputa entre diversas marcas, as margens dos fabricantes estão cada vez mais apertadas e isso fica claro em um estudo de Felipe Munoz, do Car Industry Analysis.

No ano passado, a Ferrari liderou novamente o ranking de rentabilidade por veículo vendido: R$ 1,3 milhão, completamente fora do padrão. A companhia italiana ainda conseguiu ampliar esse rendimento em 10% na comparação com 2024, ao contrário das quatro empresas que a seguem no ranking, que caíram em média 15%.

Dessa forma, a segunda marca mais rentável em 2025 foi a Jaguar Land Rover, com 109 mil por automóvel, seguida pela Tesla, com 34,3 mil. Na quarta e na quinta posição, duas empresas alemãs: Mercedes-Benz (R$ 28,9 mil) e BMW (R$ 23,7 mil). Fechando o top 10 estão: Toyota (R$ 21,4 mil), Volvo (R$ 20,2 mil), Li Auto (R$ 18 mil), General Motors (R$ 17,8 mil) e Honda (R$ 17,7 mil).

FATOR FERRARI

Para alcançar o que a Ferrari ganha em um carro, a JLR, segunda no ranking, precisa vender 12 unidades. Já a Honda, que ficou na décima posição, precisa comercializar 74 exemplares.

Entre todas as marcas analisadas, a Mazda ficou com a pior qualificação, com R$ 2,1 mil de lucro por veículo. Dessa forma, a marca japonesa precisa comercializar 3.498 carros para ter o montante que a Ferrari consegue com apenas um exemplar.

De acordo com o estudo, a Mazda tem a pior rentabilidade Crédito: Divulgação

ENTENDA A ANÁLISE

Nesse levantamento, os valores obtidos resultam de uma simplificação, dividindo o lucro operacional pelo número de unidades vendidas. Porém, o fabricante tem outras receitas, como a venda de componentes para o pós-venda - mesmo que não sejam produzidos por eles.

A DAKOTA AINDA NÃO ACELEROU

Em dois meses nas concessionárias baianas, março e abril, a Ram Dakota ainda não convenceu os clientes de picapes médias. O utilitário teve apenas 16 unidades emplacadas no estado em março e outras nove em abril, totalizando 25 veículos.

Nos primeiros quinze dias de maio, somente duas unidades desse novo modelo da Ram foram emplacadas. A Dakota é concorrente de veículos como Toyota Hilux, que teve 506 unidades licenciadas entre março e abril, Ford Ranger (286) e Chevrolet S10 (155).

A Fiat Titano, modelo que tem a mesma base da Dakota, somou 40 licenciamentos na Bahia nos dois últimos meses. Para o grupo Stellantis, que teve 1.414 unidades da Fiat Strada emplacadas em março e abril, a situação da Dakota e da Titano no mercado estadual é digna de atenção.

A Dakota é uma picape média a diesel que custa a partir de R$ 300 mil Crédito: Divulgação

CHEVROLET SPIN DE CINCO LUGARES

A General Motors lançou a linha 2027 do Chevrolet Spin com ligeiras mudanças de acabamento, equipamentos e ajustes nas versões. A principal novidade é que a versão intermediária LTZ, que só era oferecida com sete lugares, agora também pode vir com apenas cinco assentos.

A principal vantagem é o maior espaço no bagageiro, pois mesmo sem uso os dois assentos extras ocupam o compartimento de carga. A GM afirma que o veículo tem mais de 70% de fidelização, ou seja, mais de dois terços dos clientes renovam a compra do modelo.

Na linha 2027, a Chevrolet oferece quatro versões do Spin, que custa entre R$ 119.900 e R$ 165.590. A opção LTZ tem duas configurações de passageiros: cinco lugares (R$ 153.990) e sete lugares (R$ 157.990).

O Spin LTZ ganhou um novo desenho para a rodas e a opção de cinco lugares Crédito: Divulgação

FORD CONFIRMA NOVA TRANSIT ELÉTRICA

A Ford Pro anunciou a chegada da nova Ford Transit City ao Brasil e a outros mercados da América Latina no segundo semestre deste ano. A van elétrica foi apresentada quase simultaneamente na Europa, onde também começará a ser comercializada ainda este ano.

Voltado para operações urbanas e zonas de baixas emissões, o utilitário amplia o portfólio de veículos comerciais da marca, que recentemente lançou novas versões da Ranger voltadas para uso profissional.

A nova van elétrica é menor que a Transit convencional e será destinada principalmente aos segmentos de entregas urbanas. De origem chinesa, a van é feita em parceria com a Jiangling Motors Corporation Limited (JMC).

DECIFRANDO O NOVO JEEP AVENGER

Aos poucos, a Jeep vai revelando o seu novo modelo para o mercado brasileiro, o Avenger. Desta vez, foi revelada a parte frontal da cabine do veículo que chegará às lojas no começo do segundo semestre e será reposicionado abaixo do Renegade