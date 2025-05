COLUNA DO MARROM

Festival Micarê anima o fim-de-semana em Brasília e as atrações são artistas da axé music

Evento na capital federal abre a temporada de grandes micaretas fora da Bahia

Osmar Marrom Martins

Publicado em 1 de maio de 2025 às 05:00

Durval Lélys Crédito: Fred Pontes

Amanhã e sexta-feira, acontece a edição 2025 do Festival Micarê em Brasília abrindo a temporada dos carnavais fora-de-época fora da Bahia. Esse evento veio substituir o Micarecandanga que fez muito sucesso, mas, perdeu força, como outros, quando a cena axé entrou em declínio. A importância do Festival Micarê consiste no fato da produção apostar num evento 100 por cento com artistas baianos da axé music, a exemplo do Folianópolis, realizado na capital de Santa Catarina. >

A aposta contraria uma tese que perdurou durante muito tempo e ainda mantida por outras micaretas: que esse tipo de evento tem que misturar sertanejo, piseiro, funk, trap e outros ritmos. Tive oportunidade de ir por três vezes e constatei o sucesso absoluto. Mais uma vez, Bell Marques reina absoluto. Ele é atração dos dois dias. Na sexta-feira (2), além de Bell Marques, tem Banda Eva, Xanddy Harmonia e Tomate. No sábado (3), mais uma vez tem Bell, que será acompanhado de Durval Lelys, Timbalada, e Rafa e Pipo. >

Vanessa da Mata na Concha Acústica em junho >

Vanessa da Mata sobe ao palco da Concha Acústica no dia 8 de junho para apresentar sua nova turnê. O show começa às 19h, com abertura dos portões às 17h30. Com uma carreira sólida de mais de 20 anos, a cantora e compositora mato-grossense, natural de Alto Garças, possui uma legião de fãs na Bahia. Mais um evento com a assinatura da Iris Produções.>

De Portugal para Salvador>

Adriana Lua Crédito: Jardel Souza - Divulgação

A cantora brasileira Adriana Lua está em Salvador para um projeto especial. Na capital baiana, a artista dá vida ao seu novo EP, intitulado Brilha, que contará com quatro faixas inéditas compostas por nomes consagrados como Gigi Cerqueira, Filipe Escandurras, Renan Ribeiro e Magno Santanna. A previsão de lançamento é para junho de 2025, alinhado ao verão europeu.>

As gravações estão sendo realizadas em dois estúdios de Salvador: o Estúdio Coisas de Agradecer, comandado pelo músico e compositor Gigi Cerqueira, e o estúdio de Tito Oliveira. A produção musical do EP está a cargo de Junior Maceió, que imprime ao projeto uma sonoridade autêntica, cheia de identidade e brasilidade. Participam das gravações Marcelus Leone (sopros), Tito Bahiense e Joelma Silva (vocais), Tito Oliveira (bateria) e Luizinho do Jeje (percussão), além de Gigi no baixo.>

Quabales Banda dá início ao Varanda Quabales, no Nordeste de Amaralina>

Quabales Banda Crédito: Rafael Paixão - Divulgação

A partir de 9 de maio (sexta-feira), a Quabales Banda dá início ao projeto Varanda Quabales, com shows gratuitos em frente ao Centro Cultural Quabales, no Nordeste de Amaralina, a partir das 17h. O projeto traz na programação DJ set, seguido por um show da Quabales Banda e encerrando com uma jam session, possibilitando que moradores e visitantes possam curtir e conhecer mais da diversidade da música produzida na capital baiana.>

Marivaldo dos Santos e a produtora Fernanda Mello ressaltam que é uma experiência multissensorial que mistura a música instrumental de ritmos diversificados. A proposta é ser uma fusão entre um happy hour e um block party, conceito comum em Nova York e que significa uma festa na rua, geralmente organizada pelos moradores do local.>

TUM TUM TUM>

O Festival 10 Horas de Arrocha, que acontece no dia 16 de agosto, no Wet, anunciou as primeiras atrações: Silvanno Salles, Tayrone, Unha Pintada, Devinho Novaes, Klessinha e Nadson Ferinha. Os ingressos já estão à venda, nos balcões Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela, e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.>

2 A banda baiana de reggae Adão Negro, comandada pelo vocalista Serginho, participa da faixa Minha Voz no novo EP do DVD Alma Djem Acústico, gravado no ano passado em São Paulo. A canção integra o segundo volume do projeto que está sendo lançado em etapas ao longo deste mês. A música já se encontra nas plataformas digitais.>