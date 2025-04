COLUNA DO MARROM

Filme dirigido por Sérgio Machado mostra um panorama da música produzida na Bahia

A Bahia Me Fez Assim (2025) será exibido nesta sexta-feira (4), às 18h, no Cine Glauber Rocha

Osmar Marrom Martins

Publicado em 3 de abril de 2025 às 05:00

Sérgio Machado e Larissa Luz Crédito: Manuela Cavadas

O cineasta Sérgio Machado estará presente na sessão de exibição de seu filme A Bahia Me Fez Assim (2025), nesta sexta-feira (4), às 18h, no Cine Glauber Rocha no 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema, no qual ele é homenageado. Alê Siqueira assina a direção musical do filme. Parceria entre o Canal Curta e a produtora baiana Janela do Mundo, A Bahia Me Fez Assim apresenta um panorama da música produzida na Bahia, a partir de encontros musicais e seus processos criativos.>

O documentário traz artistas contemporâneos da música baiana - Rachel Reis, Afrocidade, Iuri Passos, Larissa Luz, ÀTTOOXXÁ, Ganhadeiras de Itapuã, Yayá Muxima, Tiganá Santana, Ilê Aiyê, Ivan Sacerdote, Orkestra Rumpilezz, Coletivo Rumpilezzinho, Xênia França e Melly - que aceitaram o desafio de regravar, em apenas um dia, autores como Assis Valente, João Gilberto, Raul Seixas, Letieres Leite, Xisto Bahia, Galvão e Moraes Moreira.>

Artista de moçambique gravou clipe em Salvador >

O artista moçambicano Otis Selimane lança o clipe que foi feito em Salvador e celebra a fé afro-brasileira. A produção é feita por Nara Couto e passa por espaços importantes da cidade.>

Festival de Forró na cidade de Amargosa>

Fábio Carneirinho Crédito: Divulgação

Nos dias 19 (sábado) e 20 (domingo), a cidade de Amargosa vai sediar um Festival de Forró comandado pelo cantor, compositor e sanfoneiro Fábio Carneirinho, que tem 22 anos de carreira, cinco DVDs e Oito CDs gravados.>

Além de Carneirinho, o festival reunirá artistas do quilate de Chico César, Flávio Leandro, Del Feliz, Chambinho do Acordeon, Adelmário Coelho, Maurício Baia, Deusa Nordestina do Forró, As Januárias, Jó Miranda, Luís Fidélis, Zéu Azevedo, dentre outros. Um dos destinos mais procurados na época, a hospedagem na cidade é bem concorrida.>

O show Marina Lima por Thathi está de volta a Salvador>

Thathi Crédito: Divulgação

Atendendo a muitos pedidos, está de volta a Salvador, dia 9 de abril, na Casa da Mãe (Rio Vermelho), o show Marina Lima por Thathi, no qual a cantora, compositora, guitarrista, multi-instrumentista Thathi está apresentando nas principais casas de show do país. A ideia é revisitar o repertório dessa artista tão plural, um dos ícones da cena pop brasileira, dando seu “olhar” para as canções, com o intuito de celebrar a sua obra genial. Músicas como Fullgás, Charme do Mundo, Uma Noite e Meia, Virgem, Pra Começar, Grávida, Acontecimentos e Difícil são alguns dos clássicos de Marina que Thathi vai presentear ao público.>

TUM TUM TUM>

1 - O cantor Rubynho vai lançar amanhã a segunda parte do projeto audiovisual Baú do Rubynho com cinco faixas. São músicas de sucesso do pagode, revisitadas ao lado dos próprios artistas que as tornaram hits: Xanddy Harmonia (Tira a Mão do Bolso), Flavinho Pagodart (Se Você Quer Tome), Igor Kannario (Hit do Posto) e Márcio Victor, do Psirico (Toda Boa) e Léo Santana (Sei o Que Quer Tome Aí).>

2 - Em uma noite que vai misturar arrocha, sofrência e romantismo, o cantor Pablo levará a ‘Bodega do Pablo’ para o Wet, no dia 12 de abril. A festa anunciou a banda Toque Dez como atração, para embalar os corações apaixonados ao lado do anfitrião e do cantor Belo. Vai ter um setor open bar para o público curtir à vontade.>