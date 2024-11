COLUNA DO MARROM

Musas do Axé na festa dos 15 anos da San Sebastian em Belo Horizonte

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Aline Rosa estarão na micareta que vai celebrar o aniversário do grupo

Osmar Marrom Martins

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 08:22

Ivete e Claudinha Crédito: Divulgação

De amanhã (8) até domingo, o Mega Space em Belo Horizonte será palco da micareta que vai celebrar os 15 anos do Grupo San Sebastian. Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Claudia Leitte, KVSH, Aline Rosa, Mari Antunes e outros importantes nomes irão comandar dois trios elétricos e um grande palco durante a festa que agitará o espaço de eventos em uma maratona de três dias. Os últimos ingressos estão à venda por meio do site www.sanfolia.com.

De acordo com André Magal, diretor do Grupo San Sebastian, será uma das maiores estruturas já vistas em eventos da produtora: “Teremos um palco com 60 metros de largura por 20 metros de altura, equipado com 600 m² de telões de LED, que proporcionarão uma experiência visual deslumbrante para o público”.

A programação começa na sexta-feira (8) com Alinne Rosa e Pabllo Vittar, acompanhadas pelos DJs Karol Figueiredo, Tommy Love, Allan Natal, Izo, Nina Sabba e Lira. No sábado (9), tem Claudia Leitte e Pedro Sampaio e os DJs Junyo, Aron, Thales Sabino, John W, Dri Toscano, Filipe Guerra e Luceiro. E no domingo (10), cantam Ivete, Mari Antunes e Babado Novo, além de set especial dos DJs KVSH, Nat Valverde, Anne Louise, Baez, Má Rodrigues e Bruno Moutinho.

Camarote Club

A primeira noite de carnaval no camarote Club terá como atrações a Banda Eva, KVSH e Henry Freitas, uma das promessas mais fortes da música brasileira, com hits populares como Tem Café e Barulho do Prazer, além de Natanzinho Lima, que faz forró com uma pegada moderna.

TUM-TUM-TUM*

1. O cantor e compositor Gibi lança mais uma faixa nesta sexta-feira (8), pelo Ubaque Conteúdo Musical. Mudar de Vida é uma canção autoral com produção musical assinada pelo músico Jaguar Andrade, o produtor musical e beat maker Monog e o produtor e DJ Felipe Poeta. Além da entrar nas plataformas digitais, a música ganha um audiovisual no canal do Ubaque no Youtube, gravado em uma session na Aboca Centro de Artes.

Gibi Crédito: Divulgação

2. Kart Love, cantor e compositor baiano, está confirmado como atração do festival Arrocha Safadão, no dia 8 de fevereiro de 2025. Ele promete um show especial, cantando seus maiores sucessos. Além de Wesley Safadão e Kart Love, o festival também traz Heitor Costa, Devinho Novaes, Natanzinho Lima e Rafinha O Bom de Verdade.

Kart Love e Wesley Safadão Crédito: Divulgação

3. Vai ser no dia 27 de novembro no Anexo II, Plenário 10, da Câmara dos Deputados, a audiência pública para a Instituição do Dia Nacional da Axé Music. Uma iniciativa da Deputada Lídice da Mata (PSB), que está convidando artistas, produtores, jornalistas e empresários da música baiana para discutir a importância desse movimento que surgiu na Bahia e conquistou o Brasil e o mundo.

Marcia Castro grava projeto em homenagem ao samba reggae

Marcia Castro começa na próxima semana uma série de lançamentos do seu novo Roda de Samba Reggae, projeto em que a artista faz uma justa homenagem a um dos ritmos baianos mais originais e importantes, criado pelo Mestre Neguinho do Samba. Na primeira leva, os singles Jeito Faceiro, Madagascar Olodum e Salvador Não Inerte/Ladeira do Pelô chegam às plataformas digitais de música na próxima terça-feira (12). Depois, no dia 5 de dezembro, será disponibilizado o álbum completo e o audiovisual do projeto, com 21 faixas gravadas ao vivo no Pelourinho. Roda de Samba Reggae tem produção musical de Fabrício Mota e traz participações de Pierre Onassis e Anderson do Samba, filho de Neguinho do Samba.

Márcia Castro Crédito: Divulgação

Pagode baiano com pegada country

O cantor Vinny Nogueira acaba de lançar o single É Hoje, uma mistura do pagode baiano com influências do funk, batidas eletrônicas e uma pegada country. Composta por Luan Sacada, J Nine, Lucasak e Matheus Santos, a canção é inspirada nos clássicos do Velho Oeste americano, uma paixão do artista.

Vinny Nogueira Crédito: Divulgação