PAULA THEOTONIO

Dia dos Namorados & Dia de Santo Antônio: dicas para celebrar as datas com vinho na mão

Na minha opinião, a ocasião pede um vinho bem especial e que conte uma boa história

Paula Theotonio

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Hotel Deville Prime Salvador Crédito: divulgação

Há tempos não tínhamos um Dia dos Namorados num dia tão propício ao romance. Em 2026, a data caiu logo numa sexta-feira à noite, permitindo estender a celebração do amor no sábado de Santo Antônio. E, claro, abrir aquela bela garrafa de vinho sem se preocupar com o dia seguinte.

Na minha humilde opinião, a ocasião pede um vinho bem especial e que conte uma boa história. Blends que celebram o match perfeito entre castas, vinhos varietais que expressam com perfeição um terroir bem preservado, um espumante de alta gama que convida a comemorar os meses ou anos juntos em grande estilo…

Ou até um vinho de guarda com a idade da relação, cultivada safra após safra. Confira algumas dicas de vinhos e experiências para aproveitar nesta dobradinha do amor.

Vinhos para curtir no Dia dos Namorados e de Santo Antônio 1 de 5

RÓTULOS À ALTURA

Espumante Garziera Chardonnay Extra Brut | Elaborado a partir de vinhedos selecionados no lado pernambucano do Vale do São Francisco, este espumante com notas de damasco, amêndoas e massa de pão é uma adição perfeita para noites petiscando uma tábua de frios, pães com azeite, canapés e outros aperitivos (R$ 116,90, na loja Chico Valley).

Orbello Alvarinho 2024 | Criado pelo casal de enólogos Letícia Fensterseifer e Marcelo Schuch, este varietal originário de Monte Belo do Sul (RS) tem um perfil apaixonante. De coloração amarelo-palha e reflexos dourados, esse vinho traz consigo aromas de frutas cítricas, como pomelo e limão siciliano, floral e toque mineral, com paladar intenso, encorpado, acidez vibrante, notas de frutas cítricas, notas de flores brancas e minerais. Perfeito com um bom risoto cítrico, peixes untuosos e frutos do mar (R$ 190,89, na Vino Verace).

House of Morandé 2019 | Como nas grandes histórias de amor, em que cada um entrega o melhor de si, as uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carignan revelam sua melhor expressão em House of Morandé. Estruturado, profundo e longevo, este ícone (que já foi eleito o Melhor Tinto do Chile pelo Guia Descorchados) encanta com suas notas de frutas vermelhas e negras, especiarias e nuances de torrefação. Um vinho que harmoniza bem com carnes vermelhas, conversas profundas e momentos intimistas (R$ 699, na Encontre Vinhos).

PARA CELEBRAR EM CASA

Ainda há tempo para pedir os kits gourmet da La Pastina para um jantar bacana de Dia dos Namorados ou de Santo Antônio. Tanto o Kit Risotto ai Funghi (R$ 231,90) quanto o Kit Riso Funghi e Carcioffi Maestra per La Pastina (R$ 354,11) chegam para facilitar a noite, sobrando tempo para o romance. Para harmonizar, nada como um bom Borgonha. O Famille Perrachon Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes 2022 (R$ 270,40) é uma excelente harmonização para os pratos.

JANTARES HARMONIZADOS

CORK WINE LAB | Há tempos eu não via um jantar com line-up tão bacana de vinhos como esse. Em 12 de junho, o farto menu da chef Patrícia Veiga encontrará rótulos como Cava Dignitat Rosé (Espanha), Woven Stone Pinot Noir (Nova Zelândia), Crasto Blend Tinto (Portugal), Heiderer Mayer Grüner Veltliner (Áustria) e Adega Camola Moscatel de Setúbal (Portugal). Uma programação bacanérrima para quem curte uma boa curadoria de vinhos. Mais informações pelo telefone (71) 99192- 8484.

COMEMORAÇÃO SEM PRESSA

O Hotel Deville Prime Salvador oferece um pacote de hospedagem que inclui decoração especial no apartamento, com flores naturais, frutas, chocolates, espumante nacional, roupões, chinelos e amenities especiais. A experiência também contempla jantar romântico no restaurante do hotel (que pode ser adquirido à parte por R$ 340 + 10% por pessoa), café da manhã servido no dia seguinte e late check-out. Destaque para a parceria com a Mendoá Chocolates, marca baiana de Ilhéus que atua no modelo tree to bar, controlando toda a produção do cacau à barra. As reservas podem ser feitas através deste link.

ENOTURISMO

VELHO CHICO | A Vinícola Rio Sol promove uma edição especial da tradicional Rota dos Vinhos para a data romântica. A experiência diurna inclui visita aos vinhedos com prova de uvas, tour pela adega, passeio de catamarã com degustação de espumantes no Rio São Francisco, além de almoço especial com música ao vivo e degustação de vinhos na Casa Sede Amores Roubados. Com transporte saindo de Petrolina (PE) e um presente exclusivo para os casais, o roteiro foi pensado para proporcionar momentos inesquecíveis entre vinhos, gastronomia regional e as paisagens únicas do sertão pernambucano. O investimento é de R$ 600 por casal e as vagas são limitadas. Agendamento: (87) 98126-2026.