Let's go Bahia City! Vem aí nossa terceira star

“Animai-vos, povo tricolor, que está para chegar o tempo feliz da terceira estrela. O tempo em que seremos campeões da Copa do Brasil”. O avanço do Bahia City na competição virá com a eliminação do Santos hoje.



Então, vamos colar com o português, sem piada, aceitar o gajo e torcer. Vão de camisa azulzinha clara. Olhem pro céu antes de a bola rolar: a terceira estrela vem luzindo, linda...