OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (10/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante de Aquário é Vazia até 14h40 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05:00

Teu corpo físico é um dos componentes da tua forma exterior de ser, e que, junto à mente conectada aos órgãos sensórios e à força emocional dos desejos, todos esses componentes se integram num organismo chamado de personalidade, tão bem estruturado que parece ter vida própria.

Porém, sua existência não é independente e autônoma, é apenas um veículo que há de servir para tua alma invisível e subjetiva se expressar, porque se a personalidade for tratada como se fosse tudo que houvesse para conhecer, então tua alma ficará eclipsada por ela e tua existência entre o céu e a terra será inútil.

Portanto, cuida da tua personalidade como cuidarias de teu carro, mas não trates teu carro ou tua personalidade como se tua vida inteira dependesse exclusivamente do veículo.

ÁRIES: Seus interesses precisam ser defendidos e ninguém mais além de você o fará com o vigor necessário. Ninguém aplaudirá ou elogiará esse movimento, mas agora não é um momento em que você deva jogar para a plateia.

TOURO: À medida que você faz o necessário surgem novas e diferentes coisas que precisam ser administradas, como se fosse uma ciranda que nunca para de rodar. Dá um pouco de cansaço, mas os resultados serão compensadores.

GÊMEOS: Evite gastar energia em preocupações em relação ao futuro e continue em frente com os sacrifícios que se tornaram inevitáveis, porque apesar do desconforto eventual da atualidade, tudo se resolverá muito bem.

CÂNCER: Responder à mesquinharia com generosidade há de ser o remédio para a situação atual, mas para isso é necessário ter uma presença de espírito do tamanho da galáxia, porque a mesquinharia tem um puxão muito forte.

LEÃO: Faça seu jogo, mas cuide para que ninguém além de você saiba tudo que você pretende. Mantenha suas estratégias em segredo, e comente coisas diferentes com as diversas pessoas, para ver por onde vazam as informações.

VIRGEM: Os sonhos que ardem em suas entranhas agora não serão realizados com o exclusivo esforço que você empenhar, mas também com a colaboração das pessoas certas, os parceiros que se dedicarão a ganhar junto com você.

LIBRA: A vida é um mistério que de vez em quando parece nos castigar com situações adversas, mas que depois de um tempo a gente percebe que não poderia ter acontecido nada melhor, dados os resultados e correções de rota.

ESCORPIÃO: Se você quiser julgar corretamente o caráter de alguém, antes de mais nada precisa desenvolver a virtude da imparcialidade, porque sem essa tudo que você fará será criticar apenas, sem chance de conhecer bem a pessoa.

SAGITÁRIO: Por mais que de vez em quando as coisas se compliquem além da conta, se você mantiver o bom humor será capaz de perceber que há mesmo males que vêm por bem, pois, fazem a necessária correção de rota. É assim.

CAPRICÓRNIO: Apesar de ser normal pensar em beneficiar exclusivamente a nós mesmos, a época atual passa longe da normalidade, requerendo o desenvolvimento de atitudes altruístas Seu sucesso é o sucesso dos relacionamentos.

AQUÁRIO: Vão aparecendo novas oportunidades à medida que você coloca tudo em ordem e observa que a vida, por mais complicada que seja, está sob seu comando. Não há nada de fantástico nisso, mas é o fundamento de tudo o mais.