OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (12/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Netuno em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 12 de abril de 2026 às 05:00

Evita confundir o ardor de teu coração com o ardor das vísceras, porque enquanto o ardor das vísceras te inclina à brutalidade de

agarrar do mundo o que teus desejos determinarem, sem considerar os efeitos colaterais desse movimento, o ardor de teu coração te orienta na direção de ideais amplos, para que os defendas com tua própria Vida.

O ardor da Vida de todas as vidas é um só e o mesmo em todas as existências, mas a orientação que esse ardor vai adquirir é diverso, se expressando numa gama muito ampla de possibilidades que vai da mais abjeta brutalidade à mais elevada e abstrata Graça.

A orientação do ardor é decidida no íntimo de teu coração, nada pode te forçar a adquirires elevação, enquanto a confortável inércia faz com que tua alma deslize na direção da brutalidade.

ÁRIES: Se o mundo entende ou não sua atitude, pouco importa, o que interessa é que você seja fiel aos seus princípios e que coloque em marcha o que as outras pessoas não se atrevem. Elas que continuem com medo.

TOURO: Há desejos ardentes que seria melhor manter ocultos por enquanto, ruminados no silêncio de sua alma, pois, não se referem apenas a questões sexuais, são ideais elevados também, que por enquanto não encontram expressão.

GÊMEOS: Quando os relacionamentos sociais funcionam como deveriam, circula entre as pessoas uma intensidade que não passa despercebida, é como uma onda mágica que faz acontecer o que de outra forma seria muito difícil.

CÂNCER: Agora é propício você se lançar ao mundo com plena vontade de expressar seu conhecimento através das práticas que sejam pertinentes. O tempo atual requer uma exposição até maior da que você gostaria. Tudo para o bem.

LEÃO: Essas ideias loucas que se movimentam em sua mente e que produzem emoções vibrantes servirão para você abrir passagem e superar as limitações que atazanaram durante tempo demais. Leve a sério esseardor. É real.

VIRGEM: Esses sentimentos intensos que circulam pela sua alma precisam de um canal de expressão, e com urgência, porque senão a vida vai parecer muito banal daqui para frente. Com espírito de aventura, satisfaça suas vontades.

LIBRA: O momento é intenso demais para poder vive-lo de uma forma casual, é muito o que está em jogo e sua alma é chamada a participar. Nem todas as pessoas à sua volta hão de concordar com tudo que você fizer. Não importa.

ESCORPIÃO: O corpo e a mente são uma unidade, portanto, o teor de seus pensamentos se reflete no estado do seu corpo, modulando o que conhecemos como saúde. Melhore o teor de seus pensamentos e sua saúdemelhorará também.

SAGITÁRIO: Se você acha que as coisas andam chatas demais, sem graça, não perderá nada por esperar, porque logo mais o cenário esquentará e haverá muita coisa para administrar. Decida que rumo dar à sua vida agora.

CAPRICÓRNIO: Seja o mais determinante possível em relação aos seus anseios e pretensões, porque no futuro próximo isso será essencial para sua alma não ser atropelada pelos acontecimentos, perdendo o domínio da situação.

AQUÁRIO: Fique de olho nos sinais que avisam que chegou a hora de começar a aceitar riscos maiores, porque a partir de amanhã a aventura acena sedutoramente e sua alma, que aceita brincar nos campos da vida, se entusiasma.