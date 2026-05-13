OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (13/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:00

De repente, uma alegria, um estado de leveza que não condiz com os dias anteriores, temperados com um tipo de angústia sem forma, um medo de perder o controle e de tudo ir ladeira abaixo

Os estados de ânimo contrastantes se sucedem com velocidade estonteante, mas é surpreendente que nossa humanidade acredite mais na angústia do que na alegria, se agarrando com apego excessivo às ideações que parecem afirmar que o fim do mundo se aproxima, mas sendo muito tímida para se apegar com a mesma força à alegria que faz os olhos brilharem de esperança. Que sortilégio seria esse?

Assim como há milhões de pessoas cruéis espreitando para fazer mal, há também milhões de pessoas que elevam seus corações na meditação todos os dias, produzindo alegria e benefícios para todos.

ÁRIES: Cuide de você da melhor maneira possível, para passar seus dias com leveza e alegria, criando uma perspectiva mental e emocional que lhe sirva de suporte para aguentar o tranco de ter de lidar com certas pessoas.

TOURO: Se você se expressar com a maior clareza possível, explicando tudo como se estivesse se dirigindo a uma criança, facilitará tudo para todos, inclusive para você também, pois, não precisará repetir nada. Em frente.

GÊMEOS: Mesmo que seus planos sejam maravilhosos, e talvez por serem assim, melhor você não os expor abertamente, porque circulam por aí certas pessoas, bem maliciosas, que os vão distorcer. Observe bem as pessoas.

CÂNCER: Ainda que você tenha se acostumado a ver as coisas e o mundo de determinado ponto de vista, é agora que, através das pessoas novas que circulam pela sua vida, é possível mudar esse ângulo e enriquecer a percepção.

LEÃO: O efeito de suas ações será sentido de imediato, porém, o mais importante do que você colocar em marcha agora será percebido a médio e longo prazo. É melhor, por isso, organizar muito bem as atividades em curso.

VIRGEM: Exponha suas ideias, mas se prepare para receber críticas e faça pouco caso dessas, porque no meio desse monte de gente maliciosa haverá também aquelas pessoas que saberão apreciar seu conhecimento e o aproveitarão.

LIBRA: Percebendo uma chance, mesmo que mínima, de as coisas darem certo, agora seria um bom momento para tomar atitudes mais arriscadas, apostando alto na sequência do futuro. Nada é garantido, mas o atrevimento tende a compensar.

ESCORPIÃO: Ouça com atenção o que as pessoas propõem, porque mesmo que seja diferente de como você faria, agora é um momento em que seria sábio de sua parte experimentar que a liderança não seja sua, mas de outrem. Experiência.

SAGITÁRIO: Quanto mais você pretender, mais complicado ficará tudo nesta parte do caminho, e essa condição não há de ser interpretada como se tudo estivesse dando errado. Ao contrário, as coisas se complicam porque dão certo.

CAPRICÓRNIO: Evite o isolamento nesta parte do caminho, está tudo posto para que você estabeleça alguns laços de cooperação mutua que vão ser muito úteis, senão de imediato ao menos daqui a alguns dias. Relacionamentos.

AQUÁRIO: Continue mexendo na realidade mais próxima, aquela que é sustentada através dos ritmos da rotina, porque é sobre essa dimensão que sua alma anda construindo um futuro que irá se tornando visível ao longo do tempo.