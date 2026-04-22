OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (22/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de abril de 2026 às 05:00

Dizem que o lar é onde o coração se encontra e fica à vontade, se sentindo em casa, e infelizmente não é assim que inúmeras pessoas se sentem nos endereços que supostamente seriam suas referências.

Além disso, as perseguições étnicas, tanto quando as guerras, sempre planejadas e operadas por aqueles que não participam ativamente delas, impedem milhões de pessoas de terem o necessário sossego, serenidade, segurança e conforto do próprio lar.

O ser humano, quando nasce, se sente em casa imediatamente, porque sabe que esse é seu lugar, porém, o mundo adulto se ocupa de fazer com que aquela pessoa que nasceu se sinta deslocada, sem lugar onde se sentir à vontade, e assim começa a saga de buscarmos um lar, um lugar para chamar de nosso, uma referência de raiz.

ÁRIES: O toque de ordem que faltava está à caminho, numa forma que talvez seja surpreendente, porque se apresenta com outra cara diferente da esperada. Isso não importa, o que importa é que comece a andar o que desandou.

TOURO: As adversidades e constrangimentos que você vem suportando não vieram para ficar e, ao contrário, já se podem sentir os primeiros sinais de libertação, os quais, mesmo não sendo definitivos, trazem alívio e refresco.

GÊMEOS: É tudo muito diferente de como você conhece, e isso requer adaptação e mudança de métodos, muito especialmente o abandono da atitude de improvisar tudo à última hora, passando a planejar e organizar tudo antecipadamente.

CÂNCER: Há mudanças que você busca e provoca, e há outras mudanças que o mistério da vida coloca em marcha, e essas podem surpreender e, talvez, deixar você com a pulga atrás da orelha sobre se são positivas ou negativas.

LEÃO: O que é justo e necessário pode demorar para acontecer, porém, os mistérios da vida se movimentam protegendo essas condições e as reinstaurando no seu lugar devido apesar de toda e qualquer adversidade. É assim.

VIRGEM: Se as coisas acontecem diferente do que você imaginava, melhor assim! Acontece que há toda uma nova ordem afetando os acontecimentos do mundo e das pessoas em particular também. Sua alma antenada o pressente.

LIBRA: Aquilo que não era planejado nem previsto é o que, paradoxalmente, acabará melhorando muito a situação toda. Por isso, evite se apegar demais às preocupações e ansiedades, porque essas tornam os olhos cegos aos benefícios.

ESCORPIÃO: Afirmar que há males que vêm por bem não é um chavão sem sentido, é a mais fiel expressão da realidade pela que sua alma transita na atualidade. A vida protege, mas às vezes sua proteção se assemelha a um castigo.

SAGITÁRIO: Já se foi o tempo em que um podia mandar e outro obedecer, nos dias atuais tudo precisa de equilíbrio para que haja boa e próspera convivência. Esse equilíbrio depende de cooperação e interdependência. Só assim.

CAPRICÓRNIO: É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas nada para se preocupar, portanto, se esse estado de ânimo começar a açoitar, procure voltar a si com lucidez, e perceber que não há nada de errado em andamento.

AQUÁRIO: Faça o necessário para concluir o que ainda esteja pendente, porque logo mais você terá margem para desfrutar da liberdade que andou sendo constrangida pelos acontecimentos e por algumas pessoas em particular.