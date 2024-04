OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (24/4); veja previsões para seu signo

Devolve tuas paixões aos seus verdadeiros donos, ou por alguma dessas desventuras em que nossa humanidade se mete imaginas que a Vida que te anima seja tua em particular, um território exclusivamente teu, que se originou com teu nascimento e se extinguirá com teu falecimento?