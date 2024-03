OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (27/3); veja previsões para seu signo

Nos dias atuais de nossa civilização, a ciência e o dinheiro são os grandes determinantes da realidade humana, assim como também a religião, mas mesmo essa é submetida à visão da ciência e do mercado, só que, como é inevitável que nossa humanidade continue buscando um ponto de apoio melhor do que esses para chamar de realidade, por mais que pareçam invencíveis, a ciência e o dinheiro também cairão em descrédito.

A substituição dos parâmetros da realidade está em andamento, porque o entendimento de nossa humanidade se amplia diariamente, a todo momento os indivíduos, em diversos lugares, experimentam epifanias que agregam à urgência de termos algo melhor do que o dinheiro, a ciência ou a religião como determinantes do princípio da realidade.

ÁRIES: É desnecessário fazer investimentos enormes para que as coisas adquiram um tom mais brilhante, do jeito que sua alma gosta. É melhor você aproveitar os recursos disponíveis, mesmo que, à primeira vista, pareçam escassos.

TOURO: Pensar bem, pensar melhor, pensar com clareza, esses exercícios tomam bastante tempo e, por isso, não são compatíveis com a urgência que certas pessoas têm, e que as motiva a exercer pressão sobre suas decisões.