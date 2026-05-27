OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (27/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce Vazia das 8h31 até 21h54 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

É legítimo que se discuta a diminuição da carga horária oficial de trabalho, porque apesar de o ser humano ser tratado como engrenagem das indústrias, na prática somos todos organismos sensíveis e sencientes, com humores oscilantes e, por ser integrados ao corpo colossal cósmico, nossas vigílias não são todas iguais.

O relógio mecânico ou digital não é um bom fundamento para orientar o aproveitamento do ser humano no trabalho, porque nem todos os dias são iguais em humor e disposição, e ignorar essa realidade significa produzir malefícios para a economia física e psíquica da civilização.

O dia em que os períodos de Lua Vazia começarem a ser levados a sério para organizar as atividades, será também o dia em que a humanidade e a civilização começarão a superar a ignorância.

ÁRIES: As percepções claras não podem ser evitadas, e quando acontecem não é mais possível voltar atrás, despercebendo o que se percebeu. Mesmo que duras, essas percepções ajudarão você a desenhar um cenário mais realista.

TOURO: Evite ceder a qualquer tipo de pressão para colocar tudo sobre a mesa do jogo, porque agora não haveria clareza suficiente para você se fazer entender direito e as pessoas interpretariam tudo dentro do alcance delas.

GÊMEOS: Aquilo que se apresentar impossível, melhor respeitar e driblar ou deixar para enfrentar em outro momento. Qualquer impulso urgente há de ser domado à unha neste momento, para não complicar o que não precisaria.

CÂNCER: A boa vontade há de ser temperada com prudência nesta parte do caminho, porque tentar ir além do que estiver ao seu alcance colocaria você na mira de pessoas que se dedicam a criticar e embaralhar o meio do campo.

LEÃO: Mesmo que algumas atitudes toquem em nervos profundos em sua alma, procure não demonstrar nada, ficando impassível e continuando em frente, como se nada tivesse acontecido. Demonstrar vulnerabilidade agora seria um erro.

VIRGEM: As pessoas que muito prometem são as que menos entregam, porque são também as que se acostumam a imaginar que aquilo que é falado seria suficiente para dar conta da realidade. Tome distância dessas pessoas teóricas.

LIBRA: Ainda que as opiniões sejam contrárias, procure fazer tudo do seu jeito, pois, os resultados falarão por si sós. Seria ideal que as pessoas apoiassem você e compreendessem a jogada, mas é melhor não contar com isso agora.

ESCORPIÃO: Há assuntos que as pessoas tratam de solucionar com narrativas, mas são de natureza prática, e ficar somente na conversa complicaria além da conta a situação. Evite se enredar em narrativas inúteis.

SAGITÁRIO: As coisas que se complicam não são um castigo injusto, é um sinal claro de que sua alma precisa modificar a atitude e se dedicar a ver tudo de uma ótica mais prática, evitando se enredar na conversa alheia.

CAPRICÓRNIO: Cuide para não cair em golpes, porque mesmo que esses não provenham de pessoas mal intencionadas, ainda assim a negligência de algumas delas em perceber a realidade pode acabar sendo negativa para você.

AQUÁRIO: Fazer o que você não tem mínima vontade é uma vicissitude que, nesta parte do caminho, seria melhor suportar do que espernear para se livrar, mesmo porque não haveria real perspectiva de isso acontecer. Em frente.