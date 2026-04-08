OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (8/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Urano em sextil.

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:00

A competição é boa para os negócios, mas péssima para os relacionamentos humanos, que se beneficiam muito mais da interdependência solidária do que pela visão competitiva de sermos todos adversários.

O valor da presença individual é indiscutível, porém, se o progresso individual acontecer em detrimento do bem-estar coletivo, o indivíduo se torna uma presença desagregadora, promotora de distorções.

A tecnologia foi inventada a imagem e semelhança do funcionamento humano, mas a inteligência artificial começa a ser usada para entender como funciona o ser humano, levando ao erro de conceber o humano feito à imagem e semelhança da inteligência artificial. Assim é que, a competição, a tecnologia e o indivíduo, que constituem os pilares da civilização ocidental, fundamentam o declínio e não o progresso.

ÁRIES: Chega uma hora em que não se pode mais engolir sapos ou levar desaforo para casa, e aí, quando você explode, todo mundo acha que não tem paciência suficiente para lidar com a situação. Faça o que você quiser.

TOURO: Você faça o que estiver ao seu alcance para convencer as pessoas dos seus motivos e de que seria melhor fazer tudo de acordo com sua visão, mas se desapegue dos resultados porque, de imediato, haverá resistência.

GÊMEOS: Por mais que haja resistência ao entendimento de que se deve unir forças em vez de promover a divisão e o separatismo, sua presença e influência há de continuar colocando essa perspectiva sobre a mesa.É a certa.

CÂNCER: A força do grupo é imbatível, mas as pessoas semeiam divisões e discórdias, atrasando todo o processo que beneficiaria a todas elas e não apenas a algumas em detrimento de outras. O espírito do atraso ainda é forte.

LEÃO: Todas as lutas em que você se envolveu nos meses anteriores tendem a dar resultados auspiciosos logo mais, inaugurando um tempo longo que desenha perspectivas completamente diferentes das anteriores. É hora de celebrar.

VIRGEM: Invista recursos emocionais e vitais para contrariar essas pessoas que impuseram condições hostis, e que se convenceram de que têm direito a tanto. Agora é quando sua alma pode e deve dar o troco. Em frente.

LIBRA: O cenário é complexo e os desafios são enormes, ainda por cima sua alma não sabe, ainda, em quem confiar, porém, essa situação é passageira, logo mais o panorama desanuviará e você terá clareza para decidir.

ESCORPIÃO: Preservar o domínio sobre toda a situação é algo que continuará dando trabalho, a despeito de as pessoas prometerem que vão aliviar a carga que você carrega. Tenha isso em mente diante das promessas.

SAGITÁRIO: Se você acha que as coisas andam chatas demais, sem graça, não perderá nada por esperar, porque logo mais o cenário esquentará e haverá muita coisa para administrar. Decida que rumo dar à sua vida agora.

CAPRICÓRNIO: Seja o mais determinante possível em relação aos seus anseios e pretensões, porque no futuro próximo isso será essencial para sua alma não ser atropelada pelos acontecimentos, perdendo o domínio da situação.

AQUÁRIO: Fique de olho nos sinais que avisam que chegou a hora de começar a aceitar riscos maiores, porque a partir de amanhã a aventura acena sedutoramente e sua alma, que aceita brincar nos campos da vida, se entusiasma.