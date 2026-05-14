OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (14/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio em conjunção superior ao Sol.

Oscar Quiroga

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05:00

Dedica algumas horas de hoje a te debruçar intelectualmente sobre esses problemas difíceis para os quais não encontraste solução, porque agora é provável que enxergues tudo com mais sabedoria e serenidade.

Evita o temor de enfrentar teus problemas, porque nem sempre o medo é uma profecia de que algo errado aconteceria, ele também é a medida da intensidade de uma experiência em que tua alma se envolva.

Por isso, não posso te garantir que não sentirás medo, o que posso te garantir é que, se não temes o medo e o deixas conversar um pouco com tua consciência, muito provavelmente te servirá para encontrar uma resposta sábia para teus problemas difíceis. Nada é simples na experiência humana, mas isso não significa que devamos sofrer o tempo inteiro, pois, há também alegria para desfrutar.

ÁRIES: Cuide bem de você, não apenas porque você é a única pessoa que conhece bem suas necessidades, como também para se preparar para tudo que vem vindo por aí e que vai precisar de você com saúde e muito boa vontade.

TOURO: Procure atuar com clareza, para que todas as pessoas entendam seus movimentos. Agora não é hora apropriada para fazer mistério nem tampouco guardar segredo sobre suas pretensões. Agora é hora de se expressar.

GÊMEOS: Os sorrisos afáveis e a simpatia são boas condições que amenizam os relacionamentos, porém, você já deveria saber, por experiência, que em muitos casos há sorrisos e simpatias fingidas. Isso é algo para se tomar cuidado.

CÂNCER: Essas pessoas que circulam pela sua vida agora, trazem informações que enriquecem a alma, mas que, ao mesmo tempo, produzem questionamentos, porque derrubam os convencimentos aos quais tinha se acostumado.

LEÃO: Fazendo o certo, seguindo pela linha da retidão, ainda que não seja possível garantir a vitória absoluta, pelo menos você terá dado o exemplo de que é possível administrar tudo com sabedoria. Esse é um patrimônio.

VIRGEM: As boas e as más pessoas circulam por aí misturadas, portanto, é melhor continuar socializando ciente disso e aproveitar para exercitar o discernimento, função mental capaz de distinguir umas e outras pessoas. É assim.

LIBRA: Aceite os riscos e aposte alto no seu futuro, porque mesmo que os resultados não venham a ser tão bons quanto imaginados, no mínimo você ganhará a experiência de se perceber jogando alto apesar do medo nas entranhas.

ESCORPIÃO: Faça a experiência de abrir mão de sua necessidade de controle e liderança, outorgando essas condições às pessoas com que você se relaciona e que representam aquilo que é desejável acontecer. Em frente com isso.

SAGITÁRIO: As complicações não são necessariamente um sinal de que se deva corrigir o rumo das coisas, ao contrário. As complicações surgem justamente porque o caminho está correto, e tudo segue de acordo aos planos.

CAPRICÓRNIO: Você está no lugar certo, mesmo que não seja do seu total agrado. Por que é o lugar certo? Porque por esse circulam as pessoas com que você pode estabelecer laços de cooperação que vão facilitar muito a sua vida.

AQUÁRIO: Quando a alma se sente segura e confortável no ambiente em que passa uma boa parte do tempo, tudo o mais tende a ser visto com bastante alegria. Procure, por isso, investir o tempo necessário para arrumar o ambiente.