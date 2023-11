Horóscopo de quinta (23/11); veja previsões para seu signo

Quaisquer tradições que, ao ser reproduzidas em comportamentos e decisões, te constrangerem e produzirem mal-estar íntimo, hás de saber que não merecem ser respeitadas por ti, porque não nasceste neste planeta belo, porém assustado, para sofrer, mas para evoluir compreendendo a interdependência de tudo e todos que faz florescer a consciência grupal e o consequente estabelecimento de laços de cooperação.



Quaisquer tradições que não servirem a esse propósito merecem ser transgredidas, mesmo que isso te custe atrair olhares severos e críticos, e as pedradas que receberás por nadar contra a corrente, por ser a alma que semeia, aqui e agora, as potencialidades de como a civilização funcionará no futuro. É tolice continuar reproduzindo cegamente o que deu certo outrora, se agora só produz mal-estar.